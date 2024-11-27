На праздничный стол: рецепт салата "Мимоза" со скумбрией

Секрет этого салат – копченая скумбрия вместо консервированной рыбы.

Салат "Мимоза" со скумбрией станет приятной альтернативой классической "Мимозе". Вместо консервированной рыбы в рецепте используется копченая. Благодаря такой замене, вкус салата становится более изысканным. Все остальные ингредиенты рецепта — вполне обычные: картофель, морковь, сыр, лук майонез и сваренные вкрутую яйца. Картофель добавляют, так как копченая скумбрия более жирная, нежели консервированная. В классическую "Мимозу" картофель не добавляют. Фокус расскажет, как ее приготовить.

Салат "Мимоза" с копченой скумбрией

Ингредиенты:

картофель – 300 г;

морковь – 300 г;

четыре яйца;

репчатый лук – 200 г;

уксус – 2 ст. л.;

филе скумбрии горячего копчения – 300 г;

твердый сыр – 200 г;

майонез – 150–200 г.

Подготовьте все ингредиенты для салата. Картофель и морковь отварите и остудите. Чистить предварительно не надо.

Яйца для салата сварите вкрутую. Положите в холодную воду, доведите до кипения и варите 10 минут на среднем огне. Охладите проточной водой и очистите. Не варите больше десяти минут, иначе желток потемнеет.

Картофель и морковь очистите, натрите на крупной терке в две разные тарелки. Репчатый лук для салата очистите и мелко нарежьте. Залейте уксусом и оставьте 10 минут.

Сыр для салата натрите на средней терке. Яйца разделите на белки и желтки. Измельчите по отдельности на мелкой терке. Филе скумбрии мелко нарежьте, удаляя мелкие косточки.

Подготовьте плоскую тарелку для подачи салата, установите на нее кулинарное кольцо. На дно уложите слой тертого картофеля. Смажьте майонезом, сверху выложите маринованный репчатый лук.

Затем уложите слоями, покрывая каждый майонезом, скумбрию, яичные белки, морковку и сыр. Покройте майонезом верх салата. Посыпьте натертыми желтками и уберите в холодильник на 2 часа.

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