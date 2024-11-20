Салат со шпротами и плавленым сыром: рецепт праздничного салата

Шпроты когда-то считались деликатесом, а сейчас продаются в любом магазине. И с ними можно приготовить отличный салат.

Шпроты – это род рыб из семейства сельдевых, и особый способ консервации мелкой подкопченной рыбки в масле. Считается, что впервые этот продукт начали производить в Латвии в 1890 году.

Ранее шпроты делали только из балтийской кильки, теперь делают и из хамсы, салаки и даже мелкой селедки. Шпроты отлично сочетаются с рисом, свежими помидорами и огурцами, а также с отварным картофелем, яйцами, сыром и творогом.

Оригинальный подкопченный вкус шпрот добавит изюминки слоеным праздничным салатам. Попробуйте приготовить со шпротами "Шубу", или "Мимозу". В Германии и в странах Балтии шпроты часто подают с горячим отварным картофелем, или несладкими оладушками.

А можно приготовить такой вкусный салат с плавленым сыром и шпротами. Как именно, расскажет Фокус.

Салат со шпротами и плавленым сыром

Ингредиенты:

шампиньоны — 300 г;

яйца — 4 шт.;

шпроты в масле — 190 г;

плавленый сыр — 150 г;

майонез — 100 г;

одна луковица;

соль.

Отварите яйца вкрутую, остудите, очистите и натрите на мелкой терке, разложите тонким слоем на плоском сервировочном блюде. Смажьте майонезом.

Шпроты нарежьте небольшими кусочками или разомните вилкой. Разложите вторым слоем, смажьте тонким слоем майонеза.

Репчатый лук нарежьте небольшими кубиками. Обжарьте в разогретом растительном масле до золотистого цвета. Остудите, положите на шпроты. В этой же сковороде обжарьте грибы, приправьте солью и перцем, остудите, разложите поверх лука, оставив немного для украшения. Смажьте тонким слоем майонеза.

Сверху положите натертый на самой мелкой терке сыр. Украсьте оставшимися шампиньонами. Дайте салату постоять в холодильнике хотя бы два часа и подавайте на стол.

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