Очень легко и очень вкусно: рецепт салата с запеченной курицей

Такой салат может быть как самостоятельным блюдом, так и дополнением к другим блюдам.

Вариаций салатов с добавлением куриного мяса существует огромное количество, и сегодня хотим предложить вам рецепт очень вкусного блюда от автора кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день". Изюминка его в том, что мясо для него не варится, а запекается в духовке.

Салат с запеченной курицей

Ингредиенты:

кукуруза — 1/2 банки;

морковь по-корейски — 200 г;

яйца — 3-4 шт;

огурцы — 5 шт;

куриное филе — 1 шт;

специи: соль, перец — по вкусу;

майонез/йогурт без добавок — 3-4 ст. л.

Способ приготовления:

Яйца отварить, остудить и порезать кубиками, куриное филе запечь в духовке, остудить и порвать на волокна. Огурцы почистить (по желанию) и порезать кубиками или соломкой. С кукурузы длить жидкость. Все ингредиенты сложить в глубокую миску, посолить, поперчить и заправить майонезом или йогуртом. По желанию можно добавить мелко порубленный укроп.

Вкусное, легкое и полезное блюдо готово.

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