Дуже легко і дуже смачно: рецепт салату із запеченою куркою
Такий салат може бути як самостійною стравою, так і доповненням до інших страв.
Варіацій салатів із додаванням курячого м'яса існує величезна кількість, і сьогодні хочемо запропонувати вам рецепт дуже смачної страви від авторки кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день". Родзинка її в тому, що м'ясо для неї не вариться, а запікається в духовці.
Салат із запеченою куркою
Інгредієнти:
- кукурудза — 1/2 банки;
- морква по-корейськи — 200 г;
- яйця — 3-4 шт;
- огірки — 5 шт;
- куряче філе — 1 шт;
- спеції: сіль, перець — за смаком;
- майонез/йогурт без добавок — 3-4 ст. л.
Спосіб приготування:
Яйця відварити, остудити і порізати кубиками, куряче філе запекти в духовці, остудити і порвати на волокна. Огірки почистити (за бажанням) і порізати кубиками або соломкою. З кукурудзи злити рідину. Усі інгредієнти скласти в глибоку миску, посолити, поперчити і заправити майонезом або йогуртом. За бажанням можна додати дрібно порубаний кріп.
Смачна, легка та корисна страва готова.
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