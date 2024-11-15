Дуже легко і дуже смачно: рецепт салату із запеченою куркою

Такий салат може бути як самостійною стравою, так і доповненням до інших страв.

Варіацій салатів із додаванням курячого м'яса існує величезна кількість, і сьогодні хочемо запропонувати вам рецепт дуже смачної страви від авторки кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день". Родзинка її в тому, що м'ясо для неї не вариться, а запікається в духовці.

Салат із запеченою куркою

Інгредієнти:

кукурудза — 1/2 банки;

морква по-корейськи — 200 г;

яйця — 3-4 шт;

огірки — 5 шт;

куряче філе — 1 шт;

спеції: сіль, перець — за смаком;

майонез/йогурт без добавок — 3-4 ст. л.

Спосіб приготування:

Яйця відварити, остудити і порізати кубиками, куряче філе запекти в духовці, остудити і порвати на волокна. Огірки почистити (за бажанням) і порізати кубиками або соломкою. З кукурудзи злити рідину. Усі інгредієнти скласти в глибоку миску, посолити, поперчити і заправити майонезом або йогуртом. За бажанням можна додати дрібно порубаний кріп.

Смачна, легка та корисна страва готова.

Читайте також:

Салат "Курка під кайфом": як приготувати оригінальну страву з маком

Надзвичайно смачний теплий овочевий салат: швидко готується та ідеально підходить для вечері (відео)

Салат із цвітної капусти: рецепт, який викликав ажіотаж у соцмережах (відео)