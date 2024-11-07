Салат "Курица под кайфом": как приготовить оригинальное блюдо с маком

Сверху этот слоеный салат посыпают зернышками мака. Но без этого ингредиента вполне можно обойтись.

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Салат получил свое провокационное название из-за мака, которым его посыпают сверху. Но, если мак вам в салате не нравится, без него вполне можно обойтись. Все равно получится вкусно. Ведь в этом салате есть копченая курица и сухарики из белого хлеба. Рецептом поделились на сайте Cookpad.

Салат "Курица под кайфом"

Ингредиенты:

копченая курица — 450 г;

помидоры — 400 г;

твердый сыр — 200 г;

пять яиц;

белый хлеб (ломтики) — 6 шт.;

растительное масло — 2 ст. л.;

зерна мака — 1–2 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

свежемолотый черный перец, копченая паприка, майонез.

Отварите яйца вкрутую, залейте холодной водой, очистите от скорлупы и отложите в сторону. Подготовьте для сухариков ароматное масло. Для этого пропустите зубчик чеснока через пресс или натрите на мелкой терке, добавьте щепотку соли, свежемолотый черный перец и копченую паприку. Влейте к чесноку со специями 2 ст. л. растительного масла, хорошо перемешайте и дайте настояться в течение 10–15 минут.

Любой твердый сыр нарежьте небольшими кубиками. На чистой сухой сковороде прогрейте мак, постоянно помешивая, до появления легкого орехового аромата, примерно 2 минуты.

6 кусочков белого хлеба нарежьте крупными кубиками, предварительно срезав корочки. Процедите через сито ароматное масло, налейте его в разогретую сковороду. Выложите кусочки хлеба и жарьте до золотистого цвета, периодически встряхивая сковороду. Готовые сухарики выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

Помидоры разрежьте пополам, удалите сок и семена, нарежьте кубиками среднего размера. Так же кубиками нарежьте яйца, копченую курицу или куриную ветчину. Если хотите, чтобы салат был менее калорийным, возьмите отварную грудку.

Первым слоем выложите куриное мясо, вторым — яйца, затем помидоры и сыр. Каждый слой смазывайте майонезом. Перед подачей выложите сверху сухарики, смажьте майонезом и посыпьте маком.

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