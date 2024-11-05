Осеннее меню: рецепт вкусного салата с ананасами и курицей

Салат с курицей — простой, но очень вкусный пример легкого перекуса и одновременно идеальное начало ужина из нескольких блюд.

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Салаты с курицей очень популярны по всему миру. Курица отлично сочетается с другими ингредиентами, даже с консервированным ананасом. Рецепты салатов с курицей бывают самые разные: в одних вареную курицу режут кубиками, в других — обжаривают на гриле. В качестве заправки используют майонез или сметану. В современной кулинарии существует множество рецептов приготовления салатов с курицей. Фокус расскажет, как приготовить классический салат с курицей и ананасом.

Салат с курицей и ананасами

Ингредиенты:

куриное филе — 300 г;

консервированный ананас — 250 г;

консервированная кукуруза — 150 г;

твердый сыр — 50 г;

майонез — 130 г;

два яйца;

соль по вкусу.

Отварите яйца вкрутую. Для этого положите их в кипящую воду и варите около 13 минут. Грудку обжарьте на растительном масле, пока она не станет золотистой. Проверьте, приготовилась ли она в середине. Также куриную грудку можно запечь в духовке. Дайте мясу остыть и нарежьте ломтиками. Сложите в салатник. Нарежьте ананасы и добавьте к курице. Сыр натрите на крупной терке. Также натрите и яйца. Смешайте курицу, ананасы, яйца, сыр и кукурузу. Заправьте салат майонезом и перемешайте. Посолите по вкусу и подавайте.

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