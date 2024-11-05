Осіннє меню: рецепт смачного салату з ананасами та куркою

Салат із куркою — простий, але дуже смачний приклад легкого перекусу і водночас ідеальний початок вечері з кількох страв.

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Салати з куркою дуже популярні в усьому світі. Курка чудово поєднується з іншими інгредієнтами, навіть із консервованим ананасом. Рецепти салатів із куркою бувають найрізноманітніші: в одних варену курку ріжуть кубиками, в інших — обсмажують на грилі. Як заправку використовують майонез або сметану. У сучасній кулінарії існує безліч рецептів приготування салатів із куркою. Фокус розповість, як приготувати класичний салат із куркою та ананасом.

Салат із куркою та ананасами

Інгредієнти:

куряче філе — 300 г;

консервований ананас — 250 г;

консервована кукурудза — 150 г;

твердий сир — 50 г;

майонез — 130 г;

два яйця;

сіль за смаком.

Відваріть яйця круто. Для цього покладіть їх у киплячу воду і варіть близько 13 хвилин. Грудку обсмажте на рослинній олії, поки вона не стане золотистою. Перевірте, чи приготувалася вона в середині. Також курячу грудку можна запекти в духовці. Дайте м'ясу охолонути та наріжте скибочками. Складіть у салатник. Наріжте ананаси та додайте до курки. Сир натріть на крупній тертці. Також натріть і яйця. Змішайте курку, ананаси, яйця, сир і кукурудзу. Заправте салат майонезом і перемішайте. Посоліть за смаком і подавайте.

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