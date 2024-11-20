Салат зі шпротами та плавленим сиром: рецепт святкового салату

Шпроти колись вважалися делікатесом, а зараз продаються в будь-якому магазині. І з ними можна приготувати чудовий салат.

Шпроти — це рід риб із сімейства оселедцевих, і особливий спосіб консервації дрібної підкопченої рибки в олії. Вважається, що вперше цей продукт почали виробляти в Латвії 1890 року.

Раніше шпроти робили тільки з балтійської кільки, тепер роблять і з хамси, салаки і навіть дрібного оселедця. Шпроти чудово поєднуються з рисом, свіжими помідорами й огірками, а також із відвареною картоплею, яйцями, і сиром.

Оригінальний підкопчений смак шпрот додасть родзинки листковим святковим салатам. Спробуйте приготувати зі шпротами "Шубу", або "Мімозу". У Німеччині та в країнах Балтії шпроти часто подають із гарячою відвареною картоплею, або несолодкими оладками.

А можна приготувати такий смачний салат із плавленим сиром і шпротами. Як саме, розповість Фокус.

Салат зі шпротами та плавленим сиром

Інгредієнти:

печериці — 300 г;

яйця — 4 шт;

шпроти в олії — 190 г;

плавлений сир — 150 г;

майонез — 100 г;

одна цибулина;

сіль.

Відваріть яйця круто, остудіть, почистіть і натріть на дрібній тертці, розкладіть тонким шаром на пласкій сервірувальній тарілці. Змастіть майонезом.

Шпроти наріжте невеликими шматочками або розімніть виделкою. Розкладіть другим шаром, змастіть тонким шаром майонезу.

Ріпчасту цибулю наріжте невеликими кубиками. Обсмажте в розігрітій олії до золотистого кольору. Остудіть, покладіть на шпроти. У цій же сковорідці обсмажте гриби, приправте сіллю і перцем, остудіть, розкладіть поверх цибулі, залишивши трохи для прикраси. Змастіть тонким шаром майонезу.

Зверху покладіть натертий на найдрібнішій тертці сир. Прикрасьте печерицями, що залишилися. Дайте салату постояти в холодильнику хоча б дві години і подавайте на стіл.

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