"Запеченный" винегрет: как приготвоить любимый салат по-новому

Запеченные овощи делают салат более вкусным и полезным, а также сохраняют больше витаминов и минералов, чем при варке.

Винегрет — вкусный и полезный салат, который особенно популярен во времена постов. Традиционно овощи для него варят в воде, но кулинарный блогер Кристин Азизян поделилась рецептом приготовления винегрета без варки моркови, картофеля и свеклы. Такой винегрет получается еще более вкусным и полезным, ведь ингредиенты для него запекаются в духовке.

"Запеченный" винегрет

Ингредиенты:

свекла — 2-3 шт;

морковь — 2-3 шт;

картофель — 2-3 шт;

маринованный огурец — 3-4 шт;

капуста квашеная (маринованная);

зеленый консервированный горошек;

лук — 0,5 головки (по желанию);

зелень (укроп, петрушка) — по желанию;

соль, черный перец.

Способ приготовления:

Морковь, свеклу и картошку помыть, почистить, нарезать кубиками и выложить на застеленный пергаментом противень. Полить овощи оливковым или растительным маслом и запекать 30 минут при температуре 190 градусов. Важно следить за готовностью, чтобы овощи не перепеклись и сохранили свою форму. Готовность модно проверять вилкой или зубочисткой.

Готовые овощи остудить и высыпать в глубокую миску. Туда же добавить порезанные кубиками огурцы, лук, соль и специи. Все перемешать и можно подавать к столу.

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