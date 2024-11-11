"Запеченный" винегрет: как приготвоить любимый салат по-новому
Запеченные овощи делают салат более вкусным и полезным, а также сохраняют больше витаминов и минералов, чем при варке.
Винегрет — вкусный и полезный салат, который особенно популярен во времена постов. Традиционно овощи для него варят в воде, но кулинарный блогер Кристин Азизян поделилась рецептом приготовления винегрета без варки моркови, картофеля и свеклы. Такой винегрет получается еще более вкусным и полезным, ведь ингредиенты для него запекаются в духовке.
"Запеченный" винегрет
Ингредиенты:
- свекла — 2-3 шт;
- морковь — 2-3 шт;
- картофель — 2-3 шт;
- маринованный огурец — 3-4 шт;
- капуста квашеная (маринованная);
- зеленый консервированный горошек;
- лук — 0,5 головки (по желанию);
- зелень (укроп, петрушка) — по желанию;
- соль, черный перец.
Способ приготовления:
Морковь, свеклу и картошку помыть, почистить, нарезать кубиками и выложить на застеленный пергаментом противень. Полить овощи оливковым или растительным маслом и запекать 30 минут при температуре 190 градусов. Важно следить за готовностью, чтобы овощи не перепеклись и сохранили свою форму. Готовность модно проверять вилкой или зубочисткой.
Готовые овощи остудить и высыпать в глубокую миску. Туда же добавить порезанные кубиками огурцы, лук, соль и специи. Все перемешать и можно подавать к столу.
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