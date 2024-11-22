Класичний салат із печінки тріски: як приготувати смачний святковий салат

Печінка тріски свого часу була дефіцитом, і банку берегли до свят, але тепер такий салат можна приготувати в будь-який час.

Класичний салат із печінки тріски можна приготувати і до святкового столу, і без жодного приводу. Адже печінку тріски, яка вважалася дефіцитом і делікатесом, тепер можна купити в будь-якому магазині. Готується класичний салат із печінки тріски дуже швидко і просто, причому настільки, що з таким завданням впорається навіть кулінар-початківець. Фокус розповість, як його приготувати

Салат із печінки тріски

Інгредієнти:

консервована печінка тріски — 1 банка;

два яйця;

одна невелика цибулина;

винний або столовий оцет — 2 ч. л.;

твердий сир — 70 г;

майонез, сіль.

Підготуйте інгредієнти для класичного салату з печінки тріски. Відваріть яйця. Покладіть яйця в холодну воду, доведіть до кипіння і варіть не більше 10 хвилин, а то потемніє жовток. Смак його не зміниться, але вигляд салату буде не дуже ошатний.

Ріпчасту цибулину для салату очистіть, потім дуже дрібно наріжте. Пересипте в мисочку і перемішайте з винним або столовим оцтом. Залиште на 10 хвилин за кімнатної температури.

Твердий сир натріть на середній або дрібній тертці. Консервовану печінку тріски викладіть із банки на сито і дайте стекти рідині. Потім перекладіть у миску і розімніть виделкою.

Яйця очистіть і дрібно наріжте. Додайте в миску до печінки тріски разом з іншими підготовленими інгредієнтами. Цибулю відіжміть від оцту.

Додайте майонез, трохи солі та мелений чорний перець. Перемішайте і подайте на стіл. Можна також розкласти такий салат по скибочках підрум'яненого чорного хліба, або по готових листкових чи пісочних тарталетках.

За бажанням, до складу салату з печінки тріски можна включити свіжі або мариновані огірочки, чорні або зелені оливки без кісточок, а також будь-яку пряну зелень.

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