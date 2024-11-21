Крабовий салат без зайвих інгредієнтів: як приготувати смачний салат

Часто такий салат готують із рисом, але він тільки відволікає від основного інгредієнта.

Такий салат із крабовими паличками готується за лічені хвилини. І рис для нього не потрібен. Вийде просто і смачно. Це зимовий салат, тож усі інгредієнти можна купити в будь-який момент у магазині. Фокус розповість, як його приготувати.

Майонез для заправки салату можна приготувати самостійно, з'єднавши у високій склянці занурювального блендера сирий яєчний жовток із чайною ложкою гірчиці, столовою ложкою лимонного соку, дрібкою солі та цукру і 120 мл рослинної олії. Опустіть блендер до самого дна склянки і увімкніть на максимальній потужності — за мить маса посвітлішає і загусне, перетворившись на чудовий майонез. Але, звісно, можна використовувати і готовий майонез.

Крабовий салат

Інгредієнти:

крабові палички — 250 г;

три яйця;

свіжі огірки — 2 шт;

консервована кукурудза — 200 г;

майонез, петрушка, сіль.

Відваріть яйця круто. Залийте холодною водою і доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь до середнього і варіть 10 хвилин. Остудіть яйця в холодній воді.

Очистіть яйця від шкаралупи та наріжте дрібними кубиками. Також ви можете натерти яйця на тертці з великими отворами. Наріжте огірки кубиками.

Крабові палички наріжте невеликими кубиками. Петрушку дрібно наріжте. І додайте в салатник до інших інгредієнтів. Можна додати кріп і зелену цибулю.

Злийте рідину з банки з консервованою кукурудзою. Консервовану кукурудзу можна замінити вареною, зрізавши зерна з качана. Також можна відварити протягом 5–6 хв зерна замороженої кукурудзи, відкинути їх на друшляк і остудити до кімнатної температури.

У великому салатнику з'єднайте крабові палички, огірки, яйця і кукурудзу, додайте майонез і половину зелені та перемішайте. Прикрасьте зеленню, що залишилася. Перед тим, як подавати на стіл, можна дати салату настоятися в холодильнику протягом 30–40 хв.

Можна додати трохи моркви по-корейськи, нарізаний соломкою солодкий червоний перець, або пекінську капусту.

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