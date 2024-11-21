Крабовый салат без лишних ингредиентов: как приготовить вкусный салат

Часто такой салат готовят с рисом, но он только отвлекает от основного ингредиента.

Такой салат с крабовыми палочками готовится за считанные минуты. И рис для него не нужен. Получится просто и вкусно. Это зимний салат, так что все ингредиенты можно купить в любой момент в магазине. Фокус расскажет, как его приготовить.

Майонез для заправки салата можно приготовить самостоятельно, соединив в высоком стакане погружного блендера сырой яичный желток с чайной ложкой горчицы, столовой ложкой лимонного сока, щепоткой соли и сахара и 120 мл растительного масла. Опустите блендер до самого дна стакана и включите на максимальной мощности — через мгновение масса посветлеет и загустеет, превратившись в отличный майонез. Но конечно, можно использовать и готовый майонез.

Крабовый салат

Ингредиенты:

крабовые палочки — 250 г;

три яйца;

свежие огурцы — 2 шт.;

консервированная кукуруза — 200 г;

майонез, петрушка, соль.

Отварите яйца вкрутую. Залейте холодной водой и доведите до кипения. Уменьшите огонь до среднего и варите 10 минут. Остудите яйца в холодной воде.

Очистите яйца от скорлупы и нарежьте мелкими кубиками. Также вы можете натереть яйца на терке с крупными отверстиями. Нарежьте огурцы кубиками.

Крабовые палочки нарежьте небольшими кубиками. Петрушку мелко нарежьте. И добавьте в салатник к прочим ингредиентам. Можно добавить укроп и зеленый лук.

Слейте жидкость из банки с консервированной кукурузой. Консервированную кукурузу можно заменить вареной, срезав зерна с початка. Также можно отварить в течение 5–6 мин зерна замороженной кукурузы, откинуть их на дуршлаг и остудить до комнатной температуры.

В большом салатнике соедините крабовые палочки, огурцы, яйца и кукурузу, добавьте майонез и половину зелени и перемешайте. Украсьте оставшейся зеленью. До подачи можно дать салату настояться в холодильнике в течение 30–40 мин.

Можно добавить немного моркови по-корейски, нарезанный соломкой сладкий красный перец, или пекинскую капусту.

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