Праздничный салат Оливье: как приготовить вкусное блюдо на новогодний стол

Такой вкусный салат очень просто приготовить. Главное, использовать не колбасу, а запеченное, или отварное мясо.

Салат Оливье просто создан для новогоднего стола и давно уже стал традиционным блюдом. Он сытный и вкусный. Используйте не просто колбасу или отварную говядину, а целое ассорти, состав которого вы можете менять или дополнять по своему желанию. А немного зеленого лука и укропа добавят салату свежести. Фокус расскажет, как его приготовить.

Праздничный салат Оливье

Ингредиенты:

мясное ассорти (вареная или запеченная говядина, вареный язык, буженина, ветчина) – 450 г;

пять яиц;

четыре картофелины;

три средние морковки;

маринованные огурцы – 5–6 шт.;

консервированный зеленый горошек – 450 г;

зеленый лук – 50 г;

укроп, майонез, соль.

Морковку и картошку отварите. Остудите и очистите. Яйца для Оливье сварите вкрутую. На это уйдет минут десять, тогда желток не потемнеет. Нарежьте морковь и картофель маленькими кубиками, как яйца.

Маринованные огурцы для Оливье тоже мелко нарежьте, горошек откиньте на мелкое сито. Зеленый лук и укроп тоже мелко нарежьте.

Выбранные мясные ингредиенты также мелко нарежьте и добавьте к прочим ингредиентам. Заправьте салат майонезом. Лучше, если он будет домашним, собственного приготовления. Посолите и хорошо перемешайте. Отправьте в холодильник на 30 минут минимум. Так будет вкуснее.

Можно в такой салат добавить мелко нарезанный сладкий красный лук, смешанный с яблочным уксусом или свежевыжатым лимонным соком.

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