Салат із копченою ковбасою та корейською морквою: рецепт смачної і ситної страви
На бажання такий салат можна поставити і на святковий стіл.
Такий салат іноді називають "Венеція", але чому — невідомо. Нічого італійського в ньому немає. Та є прості та смачні інгредієнти, тож і сам салат виходить дуже смачним і ситним. Ставити його в холодильник надовго не рекомендується, краще приготувати й одразу подавати на стіл. Фокус розповість, як його приготувати.
Салат із копченою ковбасою
Інгредієнти:
- варено-копчена ковбаса — 200 г;
- морква по-корейськи — 170 г;
- консервована кукурудза — 220 г;
- свіжий огірок — 150 г;
- твердий сир — 100 г;
- майонез — 60 г;
- сіль, петрушка — за смаком.
Спочатку підготуйте інгредієнти для салату. Варено-копчену ковбасу наріжте кружечками завтовшки 5 мм, а потім маленькими кубиками. Перекладіть у велику миску.
Моркву по-корейськи викладіть на кілька шарів паперових рушників, щоб увібралася зайва рідина. Потім перекладіть на дошку і наріжте.
Консервовану кукурудзу відкиньте на сито, щоб стекла рідина. Свіжий огірок наріжте маленькими кубиками.
Твердий сир для салату натріть на середній або великій тертці. Петрушку дрібно наріжте.
Додайте в миску до ковбаси моркву по-корейськи, консервовану кукурудзу, свіжий огірок, петрушку та твердий сир. Посоліть за смаком. Додайте майонез і перемішайте. Та одразу подавайте на стіл.
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