Салат із куркою та нутом: рецепт ситної страви для буднів і на свято
Нут надає цьому салату особливого смаку.
Салат з куркою і нутом — оригінальна і дуже смачна страва, яка однаково підійде до ситного обіду як добавка до гарніру, так і як закуска на святковий стіл. Як його приготувати, розповіли в блозі "Кулінарна книга".
Салат із куркою та нутом
Інгредієнти:
- куряче філе – 1 шт;
- консервований нут – 140 г;
- помідори чері – 8 шт;
- цибуля червона – 0,5 шт;
- авокадо;
- руколла;
- оливкова олія – 3 ст. л;
- лимон;
- медова гірчиця – 2 ст. л;
- часник сушений.
Спосіб приготування:
Спочатку необхідно замаринувати куряче філе в улюблених спеціях. Обсмажити м'ясо на пательні або на грилі, остудити, нарізати на слайси. Цибулю нарізати тоненькими півкільцями, а помідори чері — навпіл. Авокадо порізати на тоненькі слайси.
Для заправки змішати оливкову олію, лимон, медову гірчицю і сушений часник.
На блюдо викласти руколу, на неї — слайси курки, помідори, цибулю, авокадо і посипати нутом.
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