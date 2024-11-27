Салат із куркою та нутом: рецепт ситної страви для буднів і на свято

Нут надає цьому салату особливого смаку.

Салат з куркою і нутом — оригінальна і дуже смачна страва, яка однаково підійде до ситного обіду як добавка до гарніру, так і як закуска на святковий стіл. Як його приготувати, розповіли в блозі "Кулінарна книга".

Салат із куркою та нутом

Інгредієнти:

куряче філе – 1 шт;

консервований нут – 140 г;

помідори чері – 8 шт;

цибуля червона – 0,5 шт;

авокадо;

руколла;

оливкова олія – 3 ст. л;

лимон;

медова гірчиця – 2 ст. л;

часник сушений.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно замаринувати куряче філе в улюблених спеціях. Обсмажити м'ясо на пательні або на грилі, остудити, нарізати на слайси. Цибулю нарізати тоненькими півкільцями, а помідори чері — навпіл. Авокадо порізати на тоненькі слайси.

Для заправки змішати оливкову олію, лимон, медову гірчицю і сушений часник.

На блюдо викласти руколу, на неї — слайси курки, помідори, цибулю, авокадо і посипати нутом.

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