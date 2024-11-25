Святковий салат із куркою та ананасом: дуже простий рецепт ефектної закуски

Щоб салат мав ефектніший вигляд, краще готувати його порційно в креманках.

Різдвяні та новорічні свята не за горами, тому продовжуємо шукати цікаві рецепти страв, які прикрасять ваш стіл до приходу гостей. Сьогодні пропонуємо звернути увагу на рецепт кулінарної блогерки Крістін Азізян, яка розповіла і показала, як приготувати салат із куркою з дуже незвичайним смаком. Апетитний, ситний і красиво оформлений він стане хітом святкового столу.

Святковий салат із куркою

Інгредієнти

відварна куряча грудка – 250 г;

консервований ананас – 150-200 г;

варені яйця – 2 шт;

твердий сир – 50-80 г;

подрібнені волоські горіхи – 50-70 г (можна підсмажити на сухій сковороді, потім подрібнити);

легкий майонез (домашній);

розмарин і гранат для прикраси.

Спосіб приготування:

Салат краще готувати в окремих скляних формочках або креманках. Шарами в кожну з форм викласти дрібно порізану курку, змастивши зверху майонезом, потім – порізані кубиками ананаси, далі — варені яйця, терті на тертці. Наступний шар — тертий на тертці сир, а зверху – подрібнені горіхи. Кожен шар салату змастити майонезом, крім самого верхнього. Готовий салат прикрасити гілочками розмарину і зернами граната або іншими продуктами на свій смак.

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