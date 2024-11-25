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Еда

Праздничный салат с курицей и ананасом: очень простой рецепт эффектной закуски

салат с курицей, салат на праздник
Фото: kristinazizian/instagram

Чтобы салат смотрелся эффектнее, лучше готовить его порционно в креманках.

Рождественские и новогодние праздники не за горами, поэтому продолжаем искать интересные рецепты блюд, которые украсят ваш стол к приходу гостей. Сегодня предлагаем обратить внимание на рецепт кулинарного блогера Кристин Азизян, которая рассказала и показала, как приготовить салат с курицей с очень необычным вкусом. Аппетитный, сытный и красиво оформленный он станет хитом праздничного стола.

Праздничный салат с курицей

Ингредиенты

  • отварная куриная грудка – 250 гр;
  • консервированный ананас – 150-200 гр;
  • вареные яйца – 2 шт;
  • твердый сыр – 50-80 гр;
  • дробленые грецкие орехи – 50-70 гр (можно поджарить на сухой сковороде, потом измельчить);
  • легкий майонез (домашний);
  • розмарин и гранат для украшения.

Способ приготовления:

салат лучше готовить в отдельный стеклянных формочках или креманках. Слоями в каждую из форм выложить мелко порезанную курицу, смазав сверху майонезом, затем – порезанные кубиками ананасы, далее – вареные яйца, тертые на терке. Следующий слой – тертый на терке сыр, а сверху – порубленные орехи. Каждый слой салата смазать майонезом, кроме самого верхнего. Готовый салат украсить веточками розмарина и зернами граната или другими продуктами по своему вкусу.

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