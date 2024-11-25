Праздничный салат с курицей и ананасом: очень простой рецепт эффектной закуски
Чтобы салат смотрелся эффектнее, лучше готовить его порционно в креманках.
Рождественские и новогодние праздники не за горами, поэтому продолжаем искать интересные рецепты блюд, которые украсят ваш стол к приходу гостей. Сегодня предлагаем обратить внимание на рецепт кулинарного блогера Кристин Азизян, которая рассказала и показала, как приготовить салат с курицей с очень необычным вкусом. Аппетитный, сытный и красиво оформленный он станет хитом праздничного стола.
Праздничный салат с курицей
Ингредиенты
- отварная куриная грудка – 250 гр;
- консервированный ананас – 150-200 гр;
- вареные яйца – 2 шт;
- твердый сыр – 50-80 гр;
- дробленые грецкие орехи – 50-70 гр (можно поджарить на сухой сковороде, потом измельчить);
- легкий майонез (домашний);
- розмарин и гранат для украшения.
Способ приготовления:
салат лучше готовить в отдельный стеклянных формочках или креманках. Слоями в каждую из форм выложить мелко порезанную курицу, смазав сверху майонезом, затем – порезанные кубиками ананасы, далее – вареные яйца, тертые на терке. Следующий слой – тертый на терке сыр, а сверху – порубленные орехи. Каждый слой салата смазать майонезом, кроме самого верхнего. Готовый салат украсить веточками розмарина и зернами граната или другими продуктами по своему вкусу.
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