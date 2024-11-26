Швидко і смачно: рецепт найпростішої закуски з оселедцем на святковий стіл
Поєднання смаків буряка й оселедця нагадує за смаком салат "оселедець під шубою", хіт усіх святкових столів.
Закуска з буряка з оселедцем, красиво оформлена в тарталетках, — чудовий варіант закуски на будь-який святковий стіл. Вона готується дуже швидко за наявності необхідних продуктів. Своїм перевіреним рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогеркаКрістін Азізян.
Закуска з оселедцем
Інгредієнти:
- тарталетки 6-8 шт;
- листовий салат;
- столовий буряк (відварний або запечений) — 2 шт;
- часник — 1-2 зубчики;
- сіль, чорний перець за смаком;
- майонез або сметана — 1 ст. л;
- філе оселедця — 200-250 г;
- червона цибуля — 1 головка;
- кріп.
Спосіб приготування:
Відварений буряк протерти на дрібній тертці. Додати часник, пропущений через прес, сіль, перець. Цибулю почистити й порізати тонкими півкільцями.
У кожну тарталетку викласти листочки салату. На салатне листя розподілити столову ложку буряка зі спеціями. Зверху покласти два шматки філе оселедця, з боків півкільця цибулі, а по центру — кріп.
Закуска виходить яскравою, ефектною і має гарний вигляд на святковому столі, а смачне поєднання буряка й оселедця нагадує салат "оселедець під шубою".
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