Швидко і смачно: рецепт найпростішої закуски з оселедцем на святковий стіл

Поєднання смаків буряка й оселедця нагадує за смаком салат "оселедець під шубою", хіт усіх святкових столів.

Закуска з буряка з оселедцем, красиво оформлена в тарталетках, — чудовий варіант закуски на будь-який святковий стіл. Вона готується дуже швидко за наявності необхідних продуктів. Своїм перевіреним рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогеркаКрістін Азізян.

Закуска з оселедцем

Інгредієнти:

тарталетки 6-8 шт;

листовий салат;

столовий буряк (відварний або запечений) — 2 шт;

часник — 1-2 зубчики;

сіль, чорний перець за смаком;

майонез або сметана — 1 ст. л;

філе оселедця — 200-250 г;

червона цибуля — 1 головка;

кріп.

Спосіб приготування:

Відварений буряк протерти на дрібній тертці. Додати часник, пропущений через прес, сіль, перець. Цибулю почистити й порізати тонкими півкільцями.

У кожну тарталетку викласти листочки салату. На салатне листя розподілити столову ложку буряка зі спеціями. Зверху покласти два шматки філе оселедця, з боків півкільця цибулі, а по центру — кріп.

Закуска виходить яскравою, ефектною і має гарний вигляд на святковому столі, а смачне поєднання буряка й оселедця нагадує салат "оселедець під шубою".

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