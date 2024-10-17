Смачно і бюджетно: рецепт швидкої закуски з оселедцем

На приготування такої закуски піде зовсім небагато часу.

Related video

Оселедець — інгредієнт, який часто незамінний для приготування закусок і закусочних салатів. Кулінарна блогерка Юлія Симончук показала, як із вареного буряка, хліба та оселедця приготувати дуже смачну закуску всього за кілька хвилин. Таку страву не соромно запропонувати гостям!

Закуска з оселедцем

Інгредієнти:

хліб (можна взяти чорний хліб із насінням або горіхами);

оселедець або вже готове філе оселедця;

червоний варений буряк;

майонез;

гірчиця в зернах;

цибуля;

часник;

сіль, перець.

Спосіб приготування:

Якщо використовуєте нарізний хліб, то необхідно обрізати краї, надавши шматочкам однакового акуратного вигляду. Підсмажити його на сковороді до легкої скоринки.

Червоний буряк, варений або печений, натерти на тертці, додати до нього пропущений через прес часник, посолити, поперчити за смаком і додати майонез. Перемішати все. Викласти цю масу на скибочки хліба. Поверх покласти кільце цибулі та шматок оселедця. Зверху змастити гірчицею в зернах. Смачна закуска готова!

На бажання можна прикрасити зеленню.

Читайте також:

Закусочні рулети з язика з горіхами: рецепт неймовірно смачної страви

Як правильно і смачно замаринувати цибулю

Салат із пекінською капустою, шинкою та огірком: покроковий рецепт