Вкусно и бюджетно: рецепт быстрой закуски с сельдью
На приготовление такой закуски уйдет совсем немного времени.
Селедка – ингредиент, который часто незаменим для приготовления закусок и закусочных салатов. Кулинарный блогер Юлия Симончук показала, как из вареной свеклы, хлеба и сельди приготовить очень вкусную закуску всего за несколько минут. Такое блюдо не стыдно предложить гостям!
Закуска с сельдью
Ингредиенты:
- хлеб (можно взять черный хлеб с семечками или орехами);
- сельдь или уже готовое филе сельди;
- красная вареная свекла;
- майонез;
- горчица в зернах;
- лук;
- чеснок;
- соль, перец.
Способ приготовления:
Если используете нарезной хлеб, то необходимо обрезать края, придав кусочкам одинаковый аккуратный вид. Поджарить его на сковороде до легкой корочки.
Красную свеклу, вареную или печеную, натереть на терке, добавить к ней пропущенный через пресс чеснок, посолить, поперчить по вкусу и добавить майонез. Перемешать все. Выложить эту массу на ломтики хлеба. Поверх положить кольцо лука и кусок сельди. Сверху смазать горчицей в зернах. Вкусная закуска готова!
По желанию можно украсить зеленью.
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