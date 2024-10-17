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Еда

Вкусно и бюджетно: рецепт быстрой закуски с сельдью

закуска с сельдью
Фото: cook_julija_simonchuk/instagram

На приготовление такой закуски уйдет совсем немного времени.

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Селедка – ингредиент, который часто незаменим для приготовления закусок и закусочных салатов. Кулинарный блогер Юлия Симончук показала, как из вареной свеклы, хлеба и сельди приготовить очень вкусную закуску всего за несколько минут. Такое блюдо не стыдно предложить гостям!

Закуска с сельдью

Ингредиенты:

  • хлеб (можно взять черный хлеб с семечками или орехами);
  • сельдь или уже готовое филе сельди;
  • красная вареная свекла;
  • майонез;
  • горчица в зернах;
  • лук;
  • чеснок;
  • соль, перец.

Способ приготовления:

Если используете нарезной хлеб, то необходимо обрезать края, придав кусочкам одинаковый аккуратный вид. Поджарить его на сковороде до легкой корочки.

Красную свеклу, вареную или печеную, натереть на терке, добавить к ней пропущенный через пресс чеснок, посолить, поперчить по вкусу и добавить майонез. Перемешать все. Выложить эту массу на ломтики хлеба. Поверх положить кольцо лука и кусок сельди. Сверху смазать горчицей в зернах. Вкусная закуска готова!

По желанию можно украсить зеленью.

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