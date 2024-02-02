Салат "Відпад": рецепт неймовірно смачної страви з оселедцем
Такий салат готується дуже швидко і обов'язково буде гідно оцінений. Він чудово прикрасить будь-який стіл.
З оселедця можна приготувати не тільки мега популярну й улюблену багатьма поколіннями "шубу", а й не менш смачний салат "Отпад". Якщо хочете здивувати рідних або друзів, обов'язково спробуйте приготувати цю страву за рецептом із блогу "Кулінарія".
Салат "Відпад" з оселедця
Інгредієнти:
- оселедець слабосолоний (філе) — 200 г;
- яйця — 2-3 шт;
- цибуля червона — 1 шт;
- олія оливкова — 3 ст. л;
- гірчиця діжонська — 1 ч. л;
- листя салату — 1 пучок
- сіль.
Спосіб приготування:
Листя салату порвати руками, викласти на широку тарілку. Яйця зварити круто, остудити і порізати великими шматками, можна нарізати на четвертинки.
Оселедець почистити, вибрати всі кісточки, нарізати на невеликі шматочки. Цибулю нашаткувати півкільцями і замаринувати в соняшниковій олії з цукром і оцтом.
На листя салату викласти шматочки риби, яйця і мариновану цибулю.
Приготувати соус із гірчиці, оливкової олії та оцту. Полити салат перед подачею. Посолити.
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