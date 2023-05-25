Смачний і ситний. Рецепт салату "Пікаділлі"

Поєднання картоплі та оселедця надає цьому салату особливого смаку.

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Салат "Пікаділлі" — це традиційний англійський салат, який подають як закуску. Він складається з картоплі, цибулі, оселедця та пікантної заправки з олії, оцту та гірчиці. Цей салат названий на честь знаменитої площі в Лондоні, де розташовані багато ресторанів та кафе. Салат "Пікаділлі" дуже просто приготувати і Фокус розповість як саме.

Салат "Пікаділлі"

Інгредієнти:

500 г картоплі;

2 цибулини;

200 г оселедця;

4 ст. л. олії;

2 ст. л. оцту;

1 ч. л. гірчиці;

зелень петрушки;

сіль до свого смаку.

Картоплю відваріть у мундирі, остудіть, очистить і наріжте кубиками. Цибулю очистить і наріжте тонкими півкільцями.

Оселедець наріжте невеликими шматочками.

У мисці змішати олію, оцет, гірчицю та сіль.

У великому салатнику скласти картоплю, цибулю та оселедець, полийте заправкою і перемішайте. Посипте зверху зеленню петрушки та подавайте.

Також з оселедця ви можете приготувати смачний форшмак за одеським рецептом.