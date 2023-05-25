Смачний і ситний. Рецепт салату "Пікаділлі"
Поєднання картоплі та оселедця надає цьому салату особливого смаку.
Салат "Пікаділлі" — це традиційний англійський салат, який подають як закуску. Він складається з картоплі, цибулі, оселедця та пікантної заправки з олії, оцту та гірчиці. Цей салат названий на честь знаменитої площі в Лондоні, де розташовані багато ресторанів та кафе. Салат "Пікаділлі" дуже просто приготувати і Фокус розповість як саме.
Салат "Пікаділлі"
Інгредієнти:
- 500 г картоплі;
- 2 цибулини;
- 200 г оселедця;
- 4 ст. л. олії;
- 2 ст. л. оцту;
- 1 ч. л. гірчиці;
- зелень петрушки;
- сіль до свого смаку.
Картоплю відваріть у мундирі, остудіть, очистить і наріжте кубиками. Цибулю очистить і наріжте тонкими півкільцями.
Оселедець наріжте невеликими шматочками.
У мисці змішати олію, оцет, гірчицю та сіль.
У великому салатнику скласти картоплю, цибулю та оселедець, полийте заправкою і перемішайте. Посипте зверху зеленню петрушки та подавайте.
Також з оселедця ви можете приготувати смачний форшмак за одеським рецептом.