Одеська закуска. Рецепт смачного форшмаку

Класична одеська закуска — це, звичайно, форшмак, і його дуже просто приготувати.

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Форшмак — це закуска із солоного оселедця, яблука, цибулі та вершкового масла. Ця страва з єврейської кухні особливо добре підходить до чорного підсушеного на сковороді хліба. Форшмак легко і швидко готується у блендері чи м'ясорубці. Спробуйте приготувати цей форшмак за класичним рецептом від Фокуса і насолоджуйтеся його ніжним смаком.

Класичний форшмак

Інгредієнти:

оселедець солоний — 150 г; яйця — 2 шт.; яблуко зелене — 50 г; вершкове масло — 70 г; невелика цибулина; хліб житній — 1 скибочка (можна обійтися без нього); оцет (9%) — 1 ст. л.; зелена цибуля — для декору.

Відваріть яйця круто, охолодіть та очистить. Помийте та очистить від шкірки яблуко. Зніміть лушпиння з цибулі, промийте та обсушіть. Розріжте яблуко та цибулю на великі шматки.

Замочіть хліб у воді. Очистить оселедець від кісток та шкіри, залишивши одне філе.

Складіть в блендер або м'ясорубку оселедець, хліб, яблуко, цибулю та яйця. Збийте або прокрутіть до пастоподібного стану.

Додайте оцет і вершкове масло частинами, продовжуючи збивати або перемішувати масу до однорідності.

Викладіть форшмак на блюдо, прикрасьте дрібно нарізаною зеленою цибулею і дайте настоятися в холодильнику.

Подавайте форшмак до хліба, млинців або інших улюблених страв.

Також можна приготувати смачний рибний паштет в апельсиновому желе. Для нього можна використовувати будь-яку червону рибу: лосося, форель або сьомгу.