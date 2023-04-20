Одеська закуска. Рецепт смачного форшмаку
Класична одеська закуска — це, звичайно, форшмак, і його дуже просто приготувати.
Форшмак — це закуска із солоного оселедця, яблука, цибулі та вершкового масла. Ця страва з єврейської кухні особливо добре підходить до чорного підсушеного на сковороді хліба. Форшмак легко і швидко готується у блендері чи м'ясорубці. Спробуйте приготувати цей форшмак за класичним рецептом від Фокуса і насолоджуйтеся його ніжним смаком.
Класичний форшмак
Інгредієнти:
- оселедець солоний — 150 г;
- яйця — 2 шт.;
- яблуко зелене — 50 г;
- вершкове масло — 70 г;
- невелика цибулина;
- хліб житній — 1 скибочка (можна обійтися без нього);
- оцет (9%) — 1 ст. л.;
- зелена цибуля — для декору.
Відваріть яйця круто, охолодіть та очистить. Помийте та очистить від шкірки яблуко. Зніміть лушпиння з цибулі, промийте та обсушіть. Розріжте яблуко та цибулю на великі шматки.
Замочіть хліб у воді. Очистить оселедець від кісток та шкіри, залишивши одне філе.
Складіть в блендер або м'ясорубку оселедець, хліб, яблуко, цибулю та яйця. Збийте або прокрутіть до пастоподібного стану.
Додайте оцет і вершкове масло частинами, продовжуючи збивати або перемішувати масу до однорідності.
Викладіть форшмак на блюдо, прикрасьте дрібно нарізаною зеленою цибулею і дайте настоятися в холодильнику.
Подавайте форшмак до хліба, млинців або інших улюблених страв.
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