Одесская закуска. Рецепт вкусного форшмака
Классическая одесская закуска – это конечно форшмак, и его очень просто приготовить.
Форшмак — это закуска из соленой сельди, яблока, лука и сливочного масла. Это блюдо из еврейской кухни особенно хорошо подходит к черному подсушенному на сковороде хлебу. Форшмак легко и быстро готовится в блендере или мясорубке. Попробуйте приготовить этот форшмак по классическому рецепту от Фокуса и насладитесь его нежным вкусом.
Классический форшмак
Ингредиенты:
- сельдь соленая — 150 г;
- яйца — 2 шт.;
- яблоко зеленое — 50 г;
- сливочное масло — 70 г;
- небольшая луковица;
- хлеб ржаной — 1 ломтик (можно обойтись без него);
- уксус (9%) — 1 ст. л.;
- зеленый лук — для декора.
Отварите яйца вкрутую, охладите и очистите. Помойте и очистите от кожуры яблоко. Снимите шелуху с репчатого лука, промойте и обсушите. Разрежьте яблоко и лук на крупные куски.
Замочите хлеб в воде. Очистите сельдь от костей и кожи, оставив одно филе.
Сложите в блендер или мясорубку сельдь, хлеб, яблоко, лук и яйца. Взбейте или прокрутите все до пастообразного состояния.
Добавьте уксус и сливочное масло по частям, продолжая взбивать или перемешивать массу до однородности.
Выложите форшмак на блюдо, украсьте мелко нарезанным зеленым луком и дайте немного настояться в холодильнике.
Подавайте форшмак к хлебу, блинам или другим вашим любимым блюдам.
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