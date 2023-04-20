Одесская закуска. Рецепт вкусного форшмака

Классическая одесская закуска – это конечно форшмак, и его очень просто приготовить.

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Форшмак — это закуска из соленой сельди, яблока, лука и сливочного масла. Это блюдо из еврейской кухни особенно хорошо подходит к черному подсушенному на сковороде хлебу. Форшмак легко и быстро готовится в блендере или мясорубке. Попробуйте приготовить этот форшмак по классическому рецепту от Фокуса и насладитесь его нежным вкусом.

Классический форшмак

Ингредиенты:

сельдь соленая — 150 г; яйца — 2 шт.; яблоко зеленое — 50 г; сливочное масло — 70 г; небольшая луковица; хлеб ржаной — 1 ломтик (можно обойтись без него); уксус (9%) — 1 ст. л.; зеленый лук — для декора.

Отварите яйца вкрутую, охладите и очистите. Помойте и очистите от кожуры яблоко. Снимите шелуху с репчатого лука, промойте и обсушите. Разрежьте яблоко и лук на крупные куски.

Замочите хлеб в воде. Очистите сельдь от костей и кожи, оставив одно филе.

Сложите в блендер или мясорубку сельдь, хлеб, яблоко, лук и яйца. Взбейте или прокрутите все до пастообразного состояния.

Добавьте уксус и сливочное масло по частям, продолжая взбивать или перемешивать массу до однородности.

Выложите форшмак на блюдо, украсьте мелко нарезанным зеленым луком и дайте немного настояться в холодильнике.

Подавайте форшмак к хлебу, блинам или другим вашим любимым блюдам.

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