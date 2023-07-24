Одеський форшмак: як приготувати дивовижну закуску з оселедця (відео)

Найсмачніший такий форшмак — із житніми грінками.

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Форшмак — традиційна закуска єврейської кухні. Якщо говорити простими словами, то ця страва являє собою паштет з оселедця з додаванням вершкового масла, яєць, яблук тощо. Вона користується заслуженою популярністю завдяки своєму м'якому смаку, а також тому, що добре втамовує голод. Пропонуємо приготувати справжній одеський форшмак за рецептом відомого кулінарного блогера з цього міста біля моря Валерія Пономаря.

Одеський форшмак

Інгредієнти:

оселедець солоний — 1 шт;

цибуля — 1/2 шт;

зелене яблуко — 1/2 шт;

яйце — 1 шт;

вершкове м'яке масло — 1 ст. л;

сік лимона (якщо яблуко не дуже кисле);

чорний перець.

Спосіб приготування:

Оселедець добре очистити від кісточок і шкіри та дуже дрібно порубати, скласти в миску. Яблуко і цибулю натерти на дрібній тертці, зварене круто яйце теж натерти на тертці, тільки більшій, додати до оселедця. Туди ж покласти олію, видавити лимонний сік (за потреби), додати чорний мелений перець. Усе добре перемішати. Форшмак готовий!

Найсмачніший він — із житніми грінками.

Раніше Фокус писав, як приготувати яєчний паштет.