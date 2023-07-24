Одеський форшмак: як приготувати дивовижну закуску з оселедця (відео)
Найсмачніший такий форшмак — із житніми грінками.
Форшмак — традиційна закуска єврейської кухні. Якщо говорити простими словами, то ця страва являє собою паштет з оселедця з додаванням вершкового масла, яєць, яблук тощо. Вона користується заслуженою популярністю завдяки своєму м'якому смаку, а також тому, що добре втамовує голод. Пропонуємо приготувати справжній одеський форшмак за рецептом відомого кулінарного блогера з цього міста біля моря Валерія Пономаря.
Одеський форшмак
Інгредієнти:
- оселедець солоний — 1 шт;
- цибуля — 1/2 шт;
- зелене яблуко — 1/2 шт;
- яйце — 1 шт;
- вершкове м'яке масло — 1 ст. л;
- сік лимона (якщо яблуко не дуже кисле);
- чорний перець.
Спосіб приготування:
Оселедець добре очистити від кісточок і шкіри та дуже дрібно порубати, скласти в миску. Яблуко і цибулю натерти на дрібній тертці, зварене круто яйце теж натерти на тертці, тільки більшій, додати до оселедця. Туди ж покласти олію, видавити лимонний сік (за потреби), додати чорний мелений перець. Усе добре перемішати. Форшмак готовий!
Найсмачніший він — із житніми грінками.
Раніше Фокус писав, як приготувати яєчний паштет.