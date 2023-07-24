Одесский форшмак: как приготовить изумительную закуску из сельди (видео)

Вкуснее всего такой форшмак – со ржаными гренками.

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Форшмак – традиционная закуска еврейской кухни. Если говорить простыми словами, то это блюдо представляет собой паштет из сельди с добавлением сливочного масла, яиц, яблок и тому подобное. Оно пользуется заслуженной популярностью благодаря своему мягкому вкусу, а также тому, что хорошо утоляет голод. Предлагаем приготовить настоящий одесский форшмак по рецепту известного кулинарного блогера из этого города у моря Валерия Пономаря.

Одесский форшмак

Ингредиенты:

селедка соленая – 1 шт;

лук – 1/2 шт;

зеленое яблоко – 1/2 шт;

яйцо – 1 шт;

сливочное мягкое масло – 1 ст. л;

сок лимона (если яблоко не сильно кислое);

черный перец.

Способ приготовления:

Селедку хорошо очистить от косточек и кожи и очень мелко порубить, сложить в миску. Яблоко и лук натереть на мелкой терке, сваренное вкрутую яйцо тоже натереть на терке, только более крупной, добавить к селедке. Туда же положить масло, выдавить лимонный сок (при необходимости), добавить черный молотый перец. Все хорошо перемешать. Форшмак готов!

Вкуснее всего он – со ржаными гренками.

Ранее Фокус писал, как приготовить яичный паштет.