Новий вигляд, знайомий смак: рецепт закусочного торта "Оселедець під шубою"

Родзинкою цього салату є буряковий мус, який щільно вкриває його і надає йому цікавого та ефектного вигляду.

Салат "Оселедець під шубою" — багаторічний визнаний хіт будь-якого застілля. Салат зазнав безліч варіацій, і поєднання інгредієнтів із впізнаваним смаком використовується для приготування закусок, канапе і безлічі інших страв. Пропонуємо додати до скарбнички рецептів ще один варіант приготування "шуби" — у вигляді торта під буряковим мусом із блогу "Проста кулінарія".

Торт із оселедця під шубою під буряковим мусом

Інгредієнти:

буряк – 500 г;

оселедець слабосолоний – 1 шт;

картопля велика – 2 шт;

морква – 2 шт;

цибуля – 1 шт;

яйця – 4 шт;

майонез для змащування;

олія для змащування форм;

сіль, перець;

оцет;

цукор;

желатин – 9 г.

Спосіб приготування:

Усі овочі відварити або запекти до готовності. Картоплю та моркву очистити, натерти на тертці.

Яйця відварити, остудити й очистити, а потім теж натерти на тертку. Буряк натерти або порізати шматочками і скласти в чашу блендера.

Оселедець очистити від шкіри, нутрощів і кісток, порізати дрібними кубиками.

Цибулю порізати дрібними кубиками, висипати в миску. Туди ж додати 0, 5 ч. л. солі, 1 ч. л. цукру, скропити оцтом і залишити маринуватися. Потім злити рідину, додати до цибулі оселедець і перемішати.

Узяти роз'ємну форму, змастити олією і поставити на тарілку, зробивши діаметр такий, щоб потім можна було використати на тій самій тарілці більший діаметр. Першим шаром викласти терту картоплю, трохи змастити. Зверху викласти оселедець із цибулею, розрівняти. Далі — морква, знову майонез, яйця, і кожен шар промащується майонезом.

У желатин влити 50 мл води і залишити набухати.

До буряка в чашу блендера додати 2-3 ст. л. майонезу, посолити й поперчити за потреби, перебити все в однорідну масу.

Желатин прогріти до розчинення, влити в буряк під час збивання.

Із салату зняти роз'ємну форму і, трохи збільшивши діаметр, поставити її на цю саму страву, або взяти звичайну форму більшого діаметру, не забувши змастити її внутрішній бік олією.

Залити салат буряковою масою, розрівнявши її та прикрасивши. Відправити в холодильник до повного застигання.

Під час подачі форму зняти.

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