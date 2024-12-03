Новый вид, знакомый вкус: рецепт закусочного торта "Сельдь под шубой"

Изюминкой этого салата является свекольный мусс, который плотно покрывает его и придает ему интересный и эффектный вид.

Салат "Сельдь под шубой" – многолетний признанный хит любого застолья. Салат претерпел множество вариаций, и сочетание ингредиентов с узнаваемым вкусом используется для приготовления закусок, канапе и множества других блюд. Предлагаем добавить в копилку рецептов еще один вариант приготовления "шубы" – в виде торта под свекольным муссом из блога "Простая кулинария".

Торт из селедки под шубой под свекольным муссом

Ингредиенты:

свекла – 500 гр;

сельдь слабосоленая – 1 шт;

картофель крупный – 2 шт;

морковь – 2 шт;

лук – 1 шт;

яйца – 4 шт;

майонез для смазывания;

масло для смазывания форм;

соль, перец;

уксус;

сахар;

желатин – 9 гр.

Способ приготовления:

Все овощи отварить или запечь до готовности. Картофель и морковь очистить, натереть на терке.

Яйца отварить, остудить и очистить, а затем тоже натереть на терку. Свеклу натереть или порезать кусочками и сложить в чашу блендера.

Сельдь очистить от кожи, внутренностей и костей, порезать мелкими кубиками.

Лук порезать мелкими кубиками, высыпать в миску. Туда же добавить 0, 5 ч. л соли, 1 ч. л сахара, сбрызнуть уксусом и оставить мариноваться. Затем слить жидкость, добавить к луку сельдь и перемешать.

Взять разъемную форму, смазать маслом и поставить на тарелку, сделав диаметр такой, чтобы потом можно было использовать на том же блюде диаметр побольше. Первым слоем выложить тертый картофель, немного смазать. Сверху выложить селедку с луком, разровнять. Далее – морковь, снова майонез, яйца, и каждый слой промазывается майонезом.

В желатин влить 50 мл воды и оставить набухать.

К свекле в чашу блендера добавить 2-3 ст. л майонеза, посолить и поперчить при необходимости, перебить все в однородную массу.

Желатин прогреть до растворения, влить в свеклу во время взбивания.

С салата снять разъемную форму и, немного увеличив диаметр, поставить ее на это же блюдо, или взять обычную форму большего диаметра, не забыв смазать ее внутреннюю сторону маслом.

Залить салат свекольной массой, разровняв ее и украсив. Отправить в холодильник до полного застывания.

При подаче форму снять.

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