Секрет идеальной закуски. Как замариновать сельдь в домашних условиях

Рецепт маринования сельди в домашних условиях достаточно прост и понятен.

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Для приготовления вкусной закуски и основного блюда нужно всего несколько ингредиентов и немного времени. Маринуем вкусную сельдь, которую можно хранить в течение нескольких недель в холодильнике.

Ингредиенты:

· 1 кг сельди

· 3 луковицы

· 100 г масла

· 100 г соуса

· 100 г уксуса

· 1 чайная ложка соли

· 1 чайная ложка сахара

· 1 чайная ложка перца молотого

· 2 моркови

Берем нашу сельдь и добавляем к ней две покрошенные морковки. После этого добавляем лук, нарезанный кольцами.

Все остальные приправы хорошо мешаем и добавляем к основному блюду. Отправляем нашу сельдь в холодильник на сутки.

Напомним, как быстро и вкусно приготовить мясо дома.

Также Фокус писал о рецепте вкусного необычного салата с селедкой, томатами и тыквой.