Секрет идеальной закуски. Как замариновать сельдь в домашних условиях
Рецепт маринования сельди в домашних условиях достаточно прост и понятен.
Для приготовления вкусной закуски и основного блюда нужно всего несколько ингредиентов и немного времени. Маринуем вкусную сельдь, которую можно хранить в течение нескольких недель в холодильнике.
Ингредиенты:
· 1 кг сельди
· 3 луковицы
· 100 г масла
· 100 г соуса
· 100 г уксуса
· 1 чайная ложка соли
· 1 чайная ложка сахара
· 1 чайная ложка перца молотого
· 2 моркови
Берем нашу сельдь и добавляем к ней две покрошенные морковки. После этого добавляем лук, нарезанный кольцами.
Все остальные приправы хорошо мешаем и добавляем к основному блюду. Отправляем нашу сельдь в холодильник на сутки.
Напомним, как быстро и вкусно приготовить мясо дома.
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