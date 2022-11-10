Как быстро и вкусно приготовить мясо

В домашних условиях можно создать изысканное мясное блюдо, как в ресторане.

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Мясо — желаемый продукт и блюдо на столе, будь то праздник или обычный день. Как его приготовить быстро и вкусно в домашних условиях, рассказывает Виктория Попин.

Ингредиенты:

мясо для жарки

соль по вкусу

растительное масло

Для соуса:

1/2 луковицы

1 зубец чеснока

125 мл. вина или другой жидкости

1 ч.л. горчицы

30 граммов сливочного масла

На средний огонь ставим сковороду из нержавеющей стали. Важно, чтобы сковорода была с толстым дном, так тепло будет передаваться равномернее.

Также сковороду можно хорошо разогреть перед началом, чтобы потом ничего не прилипало. Проверить ее можно с помощью воды: на разогретую сковороду наливаем немного воды, и если она "берется шариками" — сковорода достаточно разогрета.

Наливаем на нее масло и приступаем к приправке мяса, оно должно быть комнатной температуры. Солим и выкладываем на сковороду. После того как выложили, не трогаем его, чтобы хорошо сформировалась корочка.

Когда оно дожарится (время зависит от количества и типа), беремся за приготовление вкусного соуса прямо на том же жире, на котором жарили мясо. Выкладываем на сковородку лук, хорошо его прожариваем и добавляем к нему немного воды или вина. Через несколько минут добавляем к смеси еще горчицу, а затем сливочное масло.

После приготовления мясо обязательно должно несколько минут отдохнуть и немного остыть. Тогда поливаем его соусом и наслаждаемся вкусным блюдом.

Напомним, как варить яйца, чтобы они не лопались.