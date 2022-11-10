Як швидко та смачно приготувати м'ясо

У домашніх умовах також можна створити вишукану м'ясну страву, як у ресторані.

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М'ясо — бажаний продукт та страва на столі, будь то свято чи звичайний день. Як його приготувати швидко та смачно в домашніх умовах, розповідає Вікторія Попін.

Інгредієнти:

м'ясо для смаження

сіль до смаку

рослинна олія

Для соусу:

1/2 цибулини

1 зубець часнику

125 мл. вина чи іншої рідини

1 ч.л. гірчиці

30 грамів вершкового масла

На середній вогонь ставимо сковорідку з нержавілої сталі. Важливо, щоб сковорідка була з товстим дном, тоді тепло передаватиметься рівномірніше.

Також сковорідку можна добре розігріти перед початком, аби згодом нічого не прилипало. Перевірити її можна за допомогою води: на розігріту сковорідку наливаємо трошки води, і якщо вона "береться кульками" — сковорідка достатньо розігріта.

Наливаємо на неї олію і приступаємо до приправлення м'яса, воно повинне бути кімнатної температури. Солимо та викладаємо на сковорідку. Після того, як виклали, не чіпаємо його, аби гарно сформувалася шкірочка.

Коли воно досмажиться (час залежить від кількості та типу), беремося за приготування смачного соусу прямо на тому самому жирі, на якому смажили м'ясо. Викладаємо на сковорідку цибулю, гарно її просмажуємо та додаємо до неї трохи води чи вина. Через кілька хвилин додаємо до суміші ще гірчицю, а згодом вершкове масло.

Після приготування м'ясо обов'язково повинне кілька хвилин відпочити та трохи охолонути. Тоді поливаємо його соусом та насолоджуємося смачною стравою.

Нагадаємо, як варити яйця, щоб вони не тріскалися.