Секрет ідеальної закуски. Як замаринувати оселедець в домашніх умовах
Рецепт маринування оселедця в домашніх умовах доволі простий та зрозумілий.
Для приготування смачної закуски та основної страви потрібні всього кілька інгредієнтів та трохи часу. Маринуємо смачний оселедець, який можна зберігати протягом кількох тижнів у холодильнику.
Інгредієнти:
· 1 кг оселедця
· 3 цибулини
· 100 г олії
· 100 г соусу
· 100 г оцту
· 1 чайна ложка солі
· 1 чайна ложка цукру
· 1 чайна ложка перцю меленого
· 2 моркви
Беремо наш оселедець та додаємо до нього дві покришених морквини. Після цього додаємо цибулю, нарізану кільцями.
Усі інші приправи гарно мішаємо до додаємо до основної страви. Відправляємо наш оселедець у холодильник на добу.
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