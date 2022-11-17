Секрет ідеальної закуски. Як замаринувати оселедець в домашніх умовах

Рецепт маринування оселедця в домашніх умовах доволі простий та зрозумілий.

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Для приготування смачної закуски та основної страви потрібні всього кілька інгредієнтів та трохи часу. Маринуємо смачний оселедець, який можна зберігати протягом кількох тижнів у холодильнику.

Інгредієнти:

· 1 кг оселедця

· 3 цибулини

· 100 г олії

· 100 г соусу

· 100 г оцту

· 1 чайна ложка солі

· 1 чайна ложка цукру

· 1 чайна ложка перцю меленого

· 2 моркви

Беремо наш оселедець та додаємо до нього дві покришених морквини. Після цього додаємо цибулю, нарізану кільцями.

Усі інші приправи гарно мішаємо до додаємо до основної страви. Відправляємо наш оселедець у холодильник на добу.

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