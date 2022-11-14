Рецепт незвичного салату з гарбузом, оселедцем та томатами від Клопотенка

Восени та взимку такий салат стане особливо важливим для отримання організмом корисних речовин.

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Користь гарбуза, аромат оселедця та пікантність перцю чилі створять неймовірне поєднання смаків у незвичному салаті. Про рецепт смачної закуски розповідає український ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко.

ІНГРЕДІЄНТИ

250 г очищеного гарбуза

3 філе оселедця

2 томати

50 г журавлини

10 гілочок петрушки

1/3 перцю чилі

3 ст. л. соняшникової олії

сіль до смаку

Для початку займаємося підготовкою всіх інгредієнтів для салату. Гарбуз — чистимо від шкіри та кісточок, нарізаємо тонкими кусочками. На розігрітій пательні з 1 ст. л. олії обсмажуємо гарбуз з дрібкою солі так, щоб шматочки стали доволі м'якими. Приблизно для цього знадобиться 5 хвилин. Після обсмаження викладаємо гарбуз на тарілку та даємо час йому охолонути.

Томати — миємо та ріжемо на маленькі частинки. Перець чилі — ріжемо тонкими кружальцями.

Гілочки петрушки — миємо та дрібно нарізаємо. Оселедець — ріжемо великими шматочками.

Після приготування всіх інгредієнтів беремо салатник та змішуємо їх, додавши до салату журавлину. Після цього додаємо залишок соняшникової олії, солі та перцю до смаку.

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