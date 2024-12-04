Новогодний стол 2025: салат "Мимоза" с пикантным дополнением
Салат Мимоза по этому рецепту готовится с копченой рыбой и с яблоком.
Салат Мимоза обычно готовится с морковкой и вареными яйцами. Но даже это популярное праздничное блюдо можно разнообразить и добавить в него пикантности. Кисло-сладкое яблоко отлично сочетается с копченой горбушей и у вас получается окличній праздничный салат. Фокус расскажет, как его приготовить.
Салат Мимоза
Ингредиенты:
- рыба горячего копчения (например горбуша) – 300-350 г;
- шесть яиц;
- две крупные картофелины;
- одно кисло-сладкое яблоко;
- одна луковица;
- майонез, соль.
Отварите картофель в мундире, остудите и очистите. Отварите вкрутую яйца. Лучше не варить больше 10 минут, тогда желток останется ярким. Дайте остыть, очистите и разделите яйца на белки и желтки. Белки натрите на терке, или мелко нарежьте ножом.
Лук для салата очистите, очень мелко нарежьте. Если он слишком горький, залейте минут на 10 его кипятком. Можно также его замариновать в уксусе.
Копченую рыбу для салата Мимоза разберите на кусочки, тщательно удалив косточки. И выкладывайте салат слоями.
Сначала половину натертого картофеля. Затем половину измельченной рыбы, а следующим слоем — измельченный лук. Смажьте майонезом.
Следующий слой салата Мимоза — половина измельченных белков. Затем — оставшийся картофель. Далее — оставшаяся рыба.
Затем очистите яблоко от кожуры, и натрите его на крупной терке, или нарежьте тонкой соломкой. Выложите на рыбу и смажьте майонезом.
Затем уложите оставшиеся белки, слегка смажьте майонезом. И украсьте желтками. Можно натереть их на терке, или сквозь сито. Для приготовления салата Мимоза с яблоком выбирайте яйца с коричневой скорлупой. Желтки таких яиц более яркие.
Этому варианту салата Мимоза можно добавить приятные цитрусовые нотки, подмешав к тертому яблоку измельченную цедру лимона или лайма и чайную ложку сока.
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