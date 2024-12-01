На праздничный стол: рецепт слоеного салата с грибами

Такой салат получается особенно нежным, благодаря плавленому сыру и подрумяненным ломтикам шампиньонов.

Салат с грибами и плавленым сыром вполне может заменить на новогоднем столе Оливье и "Мимозу". Или же дополнить его, если от традиционных салатов вы отказаться не в силах. Он сытный, красивый и оригинальный. Салат выкладывается слоями и украсить его можно свежим огурцом и зеленью. Рецептом поделились на сайте Tasty.

Слоеный салат с грибами

Ингредиенты:

филе куриной грудки — 200-250 г;

грибы — 200 г;

три картофелины;

два яйца;

чернослив – 150 г;

плавленый сыр — 100 г;

свежий огурец;

растительное масло, майонез, соль.

Сначала отварите, или запеките куриную грудку. Если будете варить, выложите в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения и варите до готовности (в течение 20-25 минут). Остудите.

Картофель отварите до готовности, остудите и очистите. Отварите яйца вкрутую. Сыр уберите на 20 минут в морозилку. Филе куриной грудки, картофель и чернослив нарежьте небольшими кубиками, яйца, сыр и огурец – соломкой.

Грибы оботрите влажной салфеткой, а затем нарежьте пластинами. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте грибы 5 минут, приправьте солью и перцем, дайте остыть.

Выложите салат слоями на большую плоскую тарелку. Первый слой – чернослив, затем — филе куриной грудки, картофель, жареные грибы, яйца и сыр. Все слои смазывайте тонким слоем майонеза.

Салат уберите в холодильник на несколько часов, чтобы он настоялся. Достаньте. Выложите сверху огурец, украсьте рубленной зеленью и подавайте на стол.

Читайте также:

Праздничный салат Оливье: как приготовить вкусное блюдо на новогодний стол

На праздничный стол: рецепт салата "Мимоза" со скумбрией

Как приготовить самую вкусную селедку под шубой: рецепт популярного праздничного салата