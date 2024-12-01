На святковий стіл: рецепт салату шарами з грибами

Такий салат виходить особливо ніжним, завдяки плавленому сиру та підрум'яненим скибочкам печериць.

Салат із грибами та плавленим сиром цілком може замінити на новорічному столі Олів'є та "Мімозу". Або ж доповнити його, якщо від традиційних салатів ви відмовитися не в силах. Він ситний, красивий і оригінальний. Салат викладається шарами і прикрасити його можна свіжим огірком і зеленню. Рецептом поділилися на сайті Tasty.

Листковий салат із грибами

Інгредієнти:

філе курячої грудки — 200-250 г;

гриби — 200 г;

три картоплини;

два яйця;

чорнослив — 150 г;

плавлений сир — 100 г;

свіжий огірок;

рослинна олія, майонез, сіль.

Спочатку відваріть, або запечіть курячу грудку. Якщо будете варити, викладіть у каструлю та залийте водою. Доведіть до кипіння і варіть до готовності (протягом 20-25 хвилин). Остудіть.

Картоплю відваріть до готовності, остудіть і очистіть. Відваріть яйця круто. Сир приберіть на 20 хвилин у морозилку. Філе курячої грудки, картоплю і чорнослив наріжте невеликими кубиками, яйця, сир і огірок — соломкою.

Гриби витріть вологою серветкою, а потім наріжте пластинами. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте гриби 5 хвилин, приправте сіллю та перцем, дайте охолонути.

Викладіть салат шарами на велику плоску тарілку. Перший шар — чорнослив, потім — філе курячої грудки, картопля, смажені гриби, яйця та сир. Усі шари змащуйте тонким шаром майонезу.

Салат приберіть у холодильник на кілька годин, щоб він настоявся. Дістаньте. Викладіть зверху огірок, прикрасьте рубаною зеленню і подавайте на стіл.

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