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Їжа

На святковий стіл: рецепт салату шарами з грибами

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Фото: 1000.menu | Листковий салат із грибами

Такий салат виходить особливо ніжним, завдяки плавленому сиру та підрум'яненим скибочкам печериць.

Салат із грибами та плавленим сиром цілком може замінити на новорічному столі Олів'є та "Мімозу". Або ж доповнити його, якщо від традиційних салатів ви відмовитися не в силах. Він ситний, красивий і оригінальний. Салат викладається шарами і прикрасити його можна свіжим огірком і зеленню. Рецептом поділилися на сайті Tasty.

Листковий салат із грибами

Інгредієнти:

  • філе курячої грудки — 200-250 г;
  • гриби — 200 г;
  • три картоплини;
  • два яйця;
  • чорнослив — 150 г;
  • плавлений сир — 100 г;
  • свіжий огірок;
  • рослинна олія, майонез, сіль.

Спочатку відваріть, або запечіть курячу грудку. Якщо будете варити, викладіть у каструлю та залийте водою. Доведіть до кипіння і варіть до готовності (протягом 20-25 хвилин). Остудіть.

Картоплю відваріть до готовності, остудіть і очистіть. Відваріть яйця круто. Сир приберіть на 20 хвилин у морозилку. Філе курячої грудки, картоплю і чорнослив наріжте невеликими кубиками, яйця, сир і огірок — соломкою.

Гриби витріть вологою серветкою, а потім наріжте пластинами. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте гриби 5 хвилин, приправте сіллю та перцем, дайте охолонути.

Викладіть салат шарами на велику плоску тарілку. Перший шар — чорнослив, потім — філе курячої грудки, картопля, смажені гриби, яйця та сир. Усі шари змащуйте тонким шаром майонезу.

Салат приберіть у холодильник на кілька годин, щоб він настоявся. Дістаньте. Викладіть зверху огірок, прикрасьте рубаною зеленню і подавайте на стіл.

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