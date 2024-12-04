Новорічний стіл 2025: як приготувати салат "Гранатовий браслет" з яловичиною

Такий салат виглядає дуже святково, а смак вражає.

Якщо ви шукаєте альтернативу традиційному "Олів'є" чи "Оселедцю під шубою", є небанальні рецепти смачних святкових салатів на Різдво та Новий рік. Приготувати ї просто, а результат вражає. Святковий салат "Гранатовий браслет" з яловичиною прикрашається зернятками гранату, які додають пікантності. Рецептом поділились на сайті Yasensvit.

Салат "Гранатовий браслет"

Інгредієнти:

три великі картоплини;

2 середніх буряка;

2 моркви;

2 яйця;

300 г яловичини;

2 цибулини;

50 г волоських горіхів;

1 гранат;

200 г майонезу;

1 ст. л. олії;

сіль до свого смаку.

Картоплю для салату відваріть, остудіть та очистіть. Яйця треба зварити вкруту, остудити і очистити. Натріть картоплю та яйця на великій тертці в окрему миску.

Яловичину відваріть до готовності. Остудіть та наріжте маленькими кубиками. Посоліть та поперчить.

Буряк та моркву відваріть до повної готовності, очистіть та натріть на великій тертці. Цибулю дрібно поріжте та обсмажте на сковороді до золотистої скоринки.

Волоські горіхи порубайте ножем, перемішайте з буряком і трохи посоліть.

І формуємо салат Гранатовий браслет з яловичиною: у центр великого плоского блюда треба поставити склянку. Викладіть навколо неї шар картоплі у вигляді кола. Змастіть тонким шаром майонезу. Яловичину змішайте з обсмаженою цибулею, викладіть на картоплю і змастіть майонезом. Наступним шаром покладіть яйця, потім моркву, буряк з горіхами, промазуючи майонезом кожен шар салату.

Гранат вимийте, потім очистіть від шкірки та перегородок. Дістаньте зернятка, намагаючись не пошкодити їх. Буряк густо посипте гранатовими зернами. Обережно приберіть склянку.

Обов'язково дайте салату простояти в холодильнику перед подачею, щоб шари інгредієнтів пропиталися соусом.

Читайте також:

Новорічний стіл 2025: салат "Мімоза" з пікантним доповненням

Новий вигляд, знайомий смак: рецепт закусочного торта "Оселедець під шубою"

Салат із копченою ковбасою та корейською морквою: рецепт смачної і ситної страви