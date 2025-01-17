Ситуация на поле боя была бы другой: посол Китая ответил на обвинения США в поставке оружия России

По словам китайского дипломата Гэн Шуана, если бы Китай обеспечивал политическое прикрытие для России, представители КНР не подчеркивали бы публично уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран.

Related video

Если бы Китай действительно поставлял военную помощь России, ситуация на поле боя не была бы такой, как сейчас. Об этом в ответ на обвинения США заявил заместитель постоянного представителя Китая в ООН Гэн Шуан на брифинге Совета Безопасности по Украине, передает Global Times.

Гэн заявил, что в течение некоторого времени США якобы распространяют ложную информацию, чтобы дискредитировать и оклеветать Китай на заседаниях Совета по Украине. Отмечалось, что Китай передает военные поставки России, обеспечивает политическое прикрытие, и что если бы Китай не поддержал Россию, война давно бы закончилась.

"Все эти три пункта — сплошная ложь. На предыдущих заседаниях я много раз отвечал на заблуждения США. Сегодня я, возможно, пойду немного дальше", — сказал Гэн.

Он заявил, что если бы Китай действительно оказывал военную помощь России, ситуация на поле боя была бы не такой, как сейчас. Во-вторых, если бы Китай обеспечивал политическое прикрытие для России, то представители КНР не подчеркивали бы публично уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран и приверженность принципам Устава ООН. И если бы Китай действительно не хотел скорейшего окончания войны, то не отправляли бы своих специальных посланников в многочисленные миссии.

"Я хотел бы отметить, что в последнее время от России и Украины поступали политические сообщения об их интересе к переговорам. Дискуссии международного сообщества по украинскому кризису все больше сосредотачиваются на мире и сходятся на переговорах. Развитие украинского вопроса вступает в критический период", — заявил Гэн.

Напомним, что Фицо анонсировал личную встречу с Зеленским.

Также сообщалось, что Зеленский заявил о планах встретится с Трампом после инаугурации.