Фицо анонсировал личную встречу с Зеленским: что известно о дате, — СМИ

Украина и Словакия ведут переговоры о встрече руководителей двух стран, написали медиа. О месте встречи данных нет.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ближайшую пятницу, 17 января, не планирует увидеться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вместо этого он будет заниматься вопросами местной социальной политики и отложит вопрос газа. О том, когда возможна встреча Фицо и Зеленского, написали на портале Irozhlas.

На портале привели выступление Фицо относительно ближайших планов. В четверг 16 января политик дал короткую пресс-конференцию в городе Кошице. Среди прочего, политик сообщил, что в пятницу 17 января действительно не планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Зато в планах словацкого премьер-министра — посетить город Прешов и поговорить о местных проблемах, например, о строительстве больницы. Впрочем, потом все же прозвучало, что контакт состоится.

На словацком портале Kosice написали, что вопрос поступил именно от их журналиста. Фицо сообщил, что чиновники ведут переговоры и согласовывают дату.

"Мы ищем другую дату, которая должна быть в ближайшие дни", — привели журналисты слова политика.

Других деталей относительно встречи медиа не рассказали. Не известно, через сколько дней Фицо увидит Зеленского, и не ясно, состоится ли она в Киеве или в другой точке.

Фицо и Украина — когда состоится встреча с Зеленским Фото: Скриншот

На страницах украинских чиновников и президента Зеленского не комментировали заявление словацкого премьера.

Фицо и Украина — заявления о газе и Зеленском

Отметим, с 1 января Словакия перестала получать российский газ, который поступал через украинскую газотранспортную систему. Поставки прекратились вследствие того, что Украина отказалась заключать новое соглашение о транзите. В связи с этой проблемой Роберт Фицо съездил в РФ и встретился с президентом Владимиром Путиным. Через несколько дней политик объявил, что имеет договоренность с Кремлем о том, как Словакия будет получать газ в обход Украины. Издание Reuters напомнило, что в эту страну может идти топливо по газопроводу "Турецкий поток".

Фокус рассказывал, как словацкий политик отмечался регулярными заявлениями о том, что Украине не следует сопротивляться РФ. Также он жаловался, что из-за прекращения транспортировки газа его страна потеряла 1,5 млрд евро, в Европейский Союз — вообще 70 млрд. Среди прочего, также угрожал украинским беженцам, которым планирует отменить гуманитарную помощь.

Между тем 13 января президент Зеленский опубликовал сообщение в X, в котором пригласил Фицо в Украину в ближайшую пятницу. Перед этим премьер написал, что возможна встреча на границе между двумя странами.

Напоминаем, после поездки Фицо в Москву политик на несколько дней исчез и медиа отыскали его во Вьетнаме: рассказали, сколько стоил элитный номер, в котором он жил минимум неделю. 15 января он прокомментировал инцидент с подростком, который не пожал руку президенту Словакии.