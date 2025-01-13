Зеленский согласился на встречу с Фицо, но назвал другое место для переговоров

Президент Зеленский пригласил словацкого премьера приехать в столицу Украины уже в эту пятницу. Фицо предлагал встретиться вблизи общей границы.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение премьер-министра Словакии Роберта Фицо провести встречу вблизи словацко-украинской границы. Зеленский взамен предложил Фицо приехать в столицу Украины уже на этой неделе.

"Ок. Приезжай в Киев в пятницу", — коротко ответил президент Украины в соцсети Х.

Фото: Скриншот

Фицо предложил Зеленскому встречу: что известно

Несколькими часами ранее словацкий премьер Роберт Фицо обнародовал обращение к президенту Украины, в котором пригласил Владимира Зеленского на встречу для обсуждения вопроса остановки транзита российского газа по украинской территории. По словам Фицо, встреча может состояться "желательно как можно скорее" на территории Словакии вблизи государственной границы с Украиной.

Фицо отметил, что имеет "другое мнение" относительно этого решения.

Напомним, 27 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал прекратить резервные поставки электроэнергии в Украину, если Киев с 1 января откажется продолжить транзит российского газа в Европу.

28 декабря президент Владимир Зеленский отреагировал на угрозы Роберта Фицо. Он отметил, что заявления словацкого премьера являются "вторым энергетическим фронтом", который власти в Братиславе открыли по указанию президента РФ Владимира Путина.