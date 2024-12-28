"Второй энергетический фронт по указанию Путина": Зеленский отреагировал на угрозы Фицо

Президент Украины убежден, что Фицо втягивает Словакию в попытки России "нанести боль украинцам", а такие действия премьера будут иметь последствия для Братиславы и словацкого народа.

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что заявления словацкого премьера Роберта Фицо об уменьшении поставок электроэнергии является "вторым энергетическим фронтом", который власти в Братиславе открыли по указанию лидера РФ Владимира Путина. Об этом говорится в заявлении главы государства на его официальном аккаунте в Telegram.

Он убежден, что только таким образом следует понимать угрозы Фицо перекрыть Украине "чрезвычайные поставки электричества зимой в условиях российских ударов по нашим электростанциям и распределительной сети".

Зеленский считает, что Фицо втягивает Словакию в попытки России "нанести боль украинцам". Поэтому украинский президент напомнил словацкому премьеру несколько ключевых тезисов по этому вопросу.

"Напоминаем Фицо, что, во-первых, поддержка преступной российской агрессии является абсолютно аморальной. Во-вторых, недальновидная политика Фицо уже оставила народ Словакии без компенсации за потерю российского транзита газа, а также может оставить народ Словакии еще без не менее 200 миллионов долларов ежегодно, которые Украина платит за импортируемое электричество", — говорится в заявлении главы государства.

Зеленский добавляет, что словацкому народу будет выгоднее "со всех точек зрения сотрудничать с соседями и ЕС", чтобы увеличивать поставки энергоносителей, чтобы уменьшить цену на энергию "для большинства семей [в Словакии]".

"Любые своевольные решения в Братиславе или приказы из Москвы для Фицо по электричеству не приведут к остановке импорта электричества в Украину, но точно могут привести к разрыву действующей власти Словакии с европейским сообществом", — констатировал главы государства.

Напомним, Фокус писал, что Словакия угрожает Украине отключением электроэнергии из-за прекращения транзита газа РФ. После 1 января правительство Фицо оценит возможные ответные меры против Украины. На этом этапе Киев импортирует электроэнергию из пяти стран.

В то же время эксперты говорят, что заявление Фицо не повлияет на энергосистему Украины. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко убежден, что угрозы словацкого премьера Фицо не отразятся на работе энергосистемы Украины. Это мнение разделяют представители украинского энергосектора.