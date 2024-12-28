"Другий енергетичний фронт за вказівкою Путіна": Зеленський відреагував на погрози Фіцо

Президент України переконаний, що Фіцо втягує Словаччину в намагання Росії "завдати болю українцям", а такі дії прем'єра матимуть наслідки для Братислави та словацького народу.

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що заяви словацького прем'єра Роберта Фіцо про зменшення постачання електроенергії є "другим енергетичним фронтом", який влада у Братиславі відкрила за вказівкою лідера РФ Володимира Путіна. Про це йдеться у заяві глави держави на його офіційному акаунті в Telegram.

Глава держави переконаний, що тільки таким чином слід розуміти погрози Фіцо перекрити Україні "надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів по наших електростанціях і розподільчій мережі".

Зеленський вважає, що Фіцо втягує Словаччину в намагання Росії "завдати болю українцям". Тому український президент нагадав словацькому прем'єру кілька ключових тез з цього питання.

"Нагадуємо Фіцо, що, по-перше, підтримка злочинної російської агресії є абсолютно аморальною. По-друге, недалекоглядна політика Фіцо вже залишила народ Словаччини без компенсації за втрату російського транзиту газу, а також може залишити народ Словаччини ще без щонайменше 200 мільйонів доларів щорічно, які Україна сплачує за імпортовану електрику", — йдеться у заяві глави держави.

Зеленський додає, що словацькому народу буде вигідніше "з усіх поглядів співпрацювати із сусідами та ЄС", аби збільшувати постачання енергоносіїв, аби зменшити ціну на енергію "для більшості сімей [в Словаччині]".

"Будь-які свавільні рішення в Братиславі чи накази з Москви для Фіцо щодо електрики не призведуть до зупинки імпорту електрики в Україну, але точно можуть призвести до розриву чинної влади Словаччини з європейською спільнотою", — констатував глави держави.

Нагадаємо, Фокус писав, що Словаччина погрожує Україні відключенням електроенергії через припинення транзиту газу РФ. Після 1 січня уряд Фіцо оцінить можливі заходи у відповідь проти України. На цьому етапі Київ імпортує електроенергію з п'яти країн.

Водночас експерти кажуть, що заява Фіцо не вплине на енергосистему України. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко переконаний, що погрози словацького прем'єра Фіцо не відобразяться на роботі енергосистеми України. Цю думку поділяють представники українського енергосектору.