"Не несе загрози": Експерт пояснив, чому заява Фіцо не вплине на енергосистему України

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що погрози словацького прем'єра Фіцо не відобразяться на роботі енергосистеми України. Цю думку поділяють представники українського енергосектору.

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Заява словацького глави уряду Словаччини Роберта Фіцо про припинення постачань електроенергії Україні у випадку непродовження транзиту 1 січня 2025 року не матиме впливу на роботу енергосистеми України. Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, слова якого цитує РБК-Україна.

За його слова, обіцянка Фіцо "реально не несе" серйозних загроз для переривання електропостачання до України.

"Ті обсяги, які Україна сьогодні обирає з Європейського союзу, ми легко зможемо компенсувати через інше підключення. Максимум, що може статися, це Словаччина втратить гроші додатково до тих, які вона вже точно втратить від припинення транзиту газу", — сказав експерт.

ЗМІ також цитує співрозмовника серед джерел в енергосистемі, який підтвердив відсутність негативних наслідків через припинення постачання електроенергії зі Словаччини до України.

"Зараз Україна може отримувати до 2,1 ГВт електроенергії з ЄС через чотири країни: Польщу, Угорщину, Словаччину та Румунію. Якщо одна з цих країн відмовиться від поставок, то необхідні обсяги в допустимих межах зможуть надати три інші країни", — сказав співрозмовник.

Нагадаємо, Фокус писав, що Словаччина погрожує Україні відключенням електроенергії через припинення транзиту газу РФ. Після 1 січня уряд Фіцо оцінить можливі заходи у відповідь проти України. На цьому етапі Київ імпортує електроенергію з п'яти країн.

Також ми розповідали, що Володимир Зеленський нібито пропонував Роберту Фіцо продовжити транзит російського газу до Словаччини в обмін на дозвіл вступу України до НАТО.