"Не несет угрозы": Эксперт объяснил, почему заявление Фицо не повлияет на энергосистему Украины

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что угрозы словацкого премьера Фицо не отразятся на работе энергосистемы Украины. Это мнение разделяют представители украинского энергосектора.

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Заявление словацкого главы правительства Словакии Роберта Фицо о прекращении поставок электроэнергии Украине в случае непродления транзита 1 января 2025 года не будет иметь влияния на работу энергосистемы Украины. Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, слова которого цитирует РБК-Украина.

По его слова, обещание Фицо "реально не несет" серьезных угроз для прерывания электроснабжения в Украину.

"Те объемы, которые Украина сегодня выбирает из Европейского союза, мы легко сможем компенсировать через другое подключение. Максимум, что может произойти, это Словакия потеряет деньги дополнительно к тем, которые она уже точно потеряет от прекращения транзита газа", — сказал эксперт.

СМИ также цитирует собеседника среди источников в энергосистеме, который подтвердил отсутствие негативных последствий из-за прекращения поставок электроэнергии из Словакии в Украину.

"Сейчас Украина может получать до 2,1 ГВт электроэнергии из ЕС через четыре страны: Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию. Если одна из этих стран откажется от поставок, то необходимые объемы в допустимых пределах смогут предоставить три другие страны", — сказал собеседник.

Напомним, Фокус писал, что Словакия угрожает Украине отключением электроэнергии из-за прекращения транзита газа РФ. После 1 января правительство Фицо оценит возможные ответные меры против Украины. На этом этапе Киев импортирует электроэнергию из пяти стран.

Также мы рассказывали, что Владимир Зеленский якобы предлагал Роберту Фицо продлить транзит российского газа в Словакию в обмен на разрешение вступления Украины в НАТО.