Зеленський погодився на зустріч з Фіцо, але назвав інше місце для переговорів

Президент Зеленський запросив словацького прем'єра приїхати до столиці України вже у цю п'ятницю. Фіцо пропонував зустрітися поблизу спільного кордону.

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Президент України Володимир Зеленський відповів на пропозицію премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо провести зустріч поблизу словацько-українського кордону. Зеленський натомість запропонував Фіцо приїхати до столиці України вже цього тижня.

"Ок. Приїжджай до Києва в пʼятницю", — коротко відповів президент України у соцмережі Х.

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Фіцо запропонував Зеленському зустріч: що відомо

Кількома годинами раніше словацький прем'єр Роберт Фіцо оприлюднив звернення до президента України, у якому запросив Володимира Зеленського на зустріч для обговорення питання зупинки транзиту російського газу українською територією. За словами Фіцо, зустріч може відбутися "бажано якомога швидше" на території Словаччини поблизу державного кордону з Україною.

Фіцо зазначив, що має "іншу думку" щодо цього рішення.

Нагадаємо, 27 грудня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пообіцяв припинити резервні поставки електроенергії в Україну, якщо Київ з 1 січня відмовиться продовжити транзит російського газу до Європи.

28 грудня президент Володимир Зеленський відреагував на погрози Роберта Фіцо. Він зазначив, що заяви словацького прем'єра є "другим енергетичним фронтом", який влада у Братиславі відкрила за вказівкою президента РФ Володимира Путіна.