"Якомога швидше": Фіцо запросив Зеленського поговорити про газ поблизу спільного кордону (відео)

Словацький прем'єр хоче обговорити питання про припинення транзиту російського газу. Він заявив, що має "іншу думку" щодо цього рішення. Президент Володимир Зеленський поки не відреагував на публічне звернення Фіцо.

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо публічно звернувся до президента України Володимира Зеленського і запросив його провести переговори поблизу державних кордонів між Словаччиною та Україною. Відкритий лист-звернення словацький прем'єр записав і опублікував в Facebook у понеділок, 13 січня.

Фіцо заявив, що рішення про припинення транзиту російського газу через Україну до Словаччини завдає великої шкоди самій Україні, Словаччині та Європейському Союзу. А також провокує реакції, що не сприяє ні двостороннім, ні багатостороннім відносинам.

Він зазначив, що не має наміру відповідати на слова українського президента від 12 січня. Зеленський заявив, що пропонував допомогу словацькому народу, але Фіцо "пихато відмовився". Тепер Фіцо каже, що не має "наміру сприяти подальшій ескалації напруженості".

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"Як прем'єр-міністр уряду Словацької Республіки, я маю відмінні від ваших погляди на низку питань. Насамперед, я не вірю в стратегію, що продовження взаємного кровопролиття у війні в Україні призведе до посилення позиції України на можливих мирних переговорах", — сказав Фіцо.

Він також зазначив, що має іншу думку щодо рішення про припинення транзиту газу через Україну. За словами Фіцо, його "позиція не єдина в Європі".

"Дозвольте мені запросити вас на зустріч, бажано якомога швидше, повністю розуміючи серйозність вашого робочого порядку денного. Зустріч може відбутися на території Словацької Республіки поблизу державного кордону між Словаччиною та Україною. Символічно, що ви могли б скористатися прямим залізничним сполученням з Києва до Кошице, яке є результатом спільних зусиль наших урядів, щоб дістатися до словацької території", — запропонував Фіцо.

Він вважає, що подібна зустріч створить "сприятливі умови для відвертого обговорення постачання газу до Словаччини та інших країн через Україну".

Президент Володимир Зеленський поки не відреагував на публічне звернення словацького премʼєра.

Нагадаємо, 8 січня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про отримання гарантій від Кремля, що його країна буде з російським газом.

11 січня словацький прем'єр назвав Україну ненадійним партнером та заявив, що йому набридло, як президент Володимир Зеленський їздить по Європі та "жебракує" і "шантажує".