Словацький прем'єр Фіцо назвав Зеленського "жебраком" і "шантажистом": подробиці

Роберт Фіцо напав на президента України Володимира Зеленського. Міністр вважає, що глава української держави клянчить гроші в інших країн.

Related video

Під час відвідин європейських країн президент України Володимир Зеленський нібито жебракує і шантажує інших, випрошуючи гроші, і цьому потрібно покласти край. Про це заявив прем'єр Словаччини Роберт Фіцо під час засідання комітету в європейських справах, яке було скликане опозиційними депутатами національної ради з приводу поїздки політика до Росії.

Прем'єр-міністр пригрозив припинити Україні фінансову допомогу на європейському рівні.

Важливо

Газ на умовах Росії або зменшення допомоги Україні: як Фіцо погрозами Києву риє яму для Словаччини

"Я готовий накласти вето на рішення спрямувати в Україну 50 мільярдів євро", — заявив він, додавши, що "половина з них все одно буде вкрадена".

Важливо

Рада ЄС і Європарламент погодилися створити фонд на €50 млрд для України: що відомо

Він зазначив, що не збирається "йти рука об руку" із Зеленським, який іноді "набридає" йому.

Також Фіцо заявив, що Словаччина може припинити будь-яку гуманітарну допомогу. Що стосується можливого припинення подачі електроенергії в разі надзвичайної ситуації, він заявив, що "навіть партнери по коаліції не будуть його в цьому обмежувати", оскільки гроші за ці поставки отримує не держава, а виробники електрики.

Фіцо вказав на небезпеку припинення транзиту російського газу через територію України і наголосив, що звинувачувати його в спробі розв'язати кризу за допомогою візиту до Москви "вкрай цікаво і смішно". Однак підкреслив, що Росія завжди була надійним партнером у сфері поставок енергоносіїв і ніколи Словаччину не обманювала.

Нагадаємо, Володимир Зеленський наголошував, що тіньові домовленості прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з президентом РФ Володимиром Путіним є або торгівлею державними інтересами, або роботою на власну кишеню.

Після припинення транзиту територією України Словаччина отримуватиме газ через Угорщину і "Турецький потік", однак втратить на цьому 1,5 мільярда євро.