Словацкий премьер Фицо назвал Зеленского "попрошайкой" и "шантажистом": подробности

Роберт Фицо напал на президента Украины Владимира Зеленского. Министр считает, что глава украинского государства клянчит деньги у других стран.

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Во время посещения европейских стран президент Украины Владимир Зеленский якобы попрошайничает и шантажирует других, выпрашивая деньги, и этому нужно положить конец. Об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо во время заседания комитета по европейским делам, которое было созвано оппозиционными депутатами национального совета по поводу поездки политика в России.

Премьер-министр пригрозил прекратить Украине финансовую помощь на европейском уровне.

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"Я готов наложить вето на решение направить в Украину 50 миллиардов евро", — заявил он, добавив, что "половина из них все равно будет украдена".

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Он отметил, что не собирается "идти рука об руку" с Зеленским, который иногда "надоедает" ему.

Также Фицо заявил, что Словакия может прекратить любую гуманитарную помощь. Что касается возможного прекращения подачи электроэнергии в случае чрезвычайной ситуации, он заявил, что "даже партнеры по коалиции не будут его в этом ограничивать", поскольку деньги за эти поставки получает не государство, а производители электричества.

Фицо указал на опасность прекращения транзита российского газа через территорию Украины и подчеркнул, что обвинять его в попытке разрешить кризис при помощи визита в Москву "крайне интересно и смешно". Однако подчеркнул, что Россия всегда была надежным партнером в сфере поставок энергоносителей и никогда Словакию не обманывала.

Напомним, Владимир Зеленский подчеркивал, что теневые договоренности премьер-министра Словакии Роберта Фицо с президентом РФ Владимиром Путиным являются либо торговлей государственными интересами, либо работой на собственный карман.

После прекращения транзита территорией Украины Словакия будет получать газ через Венгрию и "Турецкий поток", однако потеряет на этом 1,5 миллиарда евро.