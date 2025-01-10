Газ на условиях России или сокращение помощи Украине: как Фицо угрозами Киеву роет яму для Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил серьезное недовольство из-за прекращения транзита российского газа через Украину, угрожая Киеву рядом санкций. Фокус выяснил, насколько реальны эти угрозы, и что еще ждать от Словакии.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо продолжает свои угрозы в адрес Украины из-за прекращения транзита российского природного газа Киевом.

Как заявил Фицо, Словакия может "прекратить любую гуманитарную помощь Украине, принять решение о значительном сокращении или полной отмене льгот для украинских беженцев в Словакии или прекратить поставки электроэнергии в чрезвычайных ситуациях".

Также премьер-министр отметил, что на политическом уровне страна может использовать право вето на ряд решений в Европейском Союзе. Однако, отметил Фицо, Словакия пойдет на такие шаги только в том случае, если у нее "не будет другого выхода".

Позже Фицо опубликовал видеообращение, в котором громко жаловался на Европейский Союз, который поддерживает Украину. По его словам, из-за украинцев Словакия потеряла 1 млрд евро из-за повышения цены газа и еще 500 млн евро, которые Братислава получала за транзит российского газа в ЕС. Также Фицо заявил, что Киев виноват в том, что ЕС потеряет дополнительно еще 70 млрд.

Помимо прочего, премьер-министр Словакии, заявил, что во время последнего визита в Москву договорился с РФ по поставкам газа. По его словам, цель — получение топлива хотя бы для бытовых потребителей, и он этого добился. О деталях сотрудничества политик не рассказал: в частности, не известно, о каких объемах идет речь и по какой цене.

Тем не менее, угрозы в адрес Украины прозвучали, но насколько они реальны и что они могут означать для обеих стран?

Украина без энергоснабжения и гуманитарной помощи?

"Прежде всего, стоит отметить, что Украина за электроэнергию платит, и это не является гуманитарной помощью. Так что даже если Словакия прекратит поставки электричества, это не будет означать для Украины полную потерю энергетических ресурсов. Польша уже заявила о готовности перекрыть разницу, поэтому Украине не придется остаться без электричества. В этом контексте Словакия лишь потеряет возможность заработать на транзите энергии", — говорит Фокусу политолог Игорь Рейтерович.

Да, здесь надо отдать должное полякам, сразу после угроз Фицо, министр климата и окружающей среды Польши Паулина Хенниг-Клоска заявил о готовности его страны поставлять Украине больше электроэнергии.

"Наш оператор готов, вопрос лишь в том, захочет ли Украина его использовать, или будет вынуждена это сделать. Поведение Фицо направлено против Европы", — сказала Хенниг-Клоска.

То есть эта угроза Фицо не сработает, а в итоге Словакия потеряет больше, чем Украина, уверен политолог.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль также отметил, что нет никакой угрозы по уменьшению или ограничению импорта электроэнергии из Европы в Украину из-за заявлений премьер-министра Словакии.

"Словацкая энергосеть является частью объединенной европейской сети. Даже если они технически смогут прекратить поставки на короткий период для ремонта, объем электроэнергии будет перераспределен между другими странами-поставщиками в соответствии с правилами единого рынка. Польша и другие наши соседи готовы помочь в случае необходимости", — отметил Шмыгаль во время заседания правительства в пятницу.

"Что касается гуманитарной помощи для украинских беженцев, Словакия может сократить объемы поддержки. Однако такие шаги не являются уникальными — другие страны Европы также корректируют свои программы помощи, но делают это не как ультиматум, а в рамках общей стратегии интеграции беженцев или их возвращения в Украину. Кроме того, если война завершится в 2025 году, многие страны уменьшат уровень поддержки, поэтому это вопрос, который касается не только Словакии", — продолжает Рейтерович.

Блокирование вступления Украины в ЕС

Из всех угроз Фицо, наиболее серьезной звучит — блокирование украинских инициатив, которые связаны с процессами евроинтеграции.

"Словакия может создать определенные трудности, если она будет выдвигать преграды Украине на пути евроинтеграции. Но нюанс в том, что если это будут политические придирки, когда они без аргументов будут цепляться к каким-то вещам и без аргументов блокировать путь Украины в Европейский Союз, то Словакия будет иметь проблемы на уровне ЕС. В отличие от венгров, у нас нет со словаками таких проблем с защитой национальных меньшинств", — говорит политолог.

И вот здесь важное уточнение: а за что им цепляться еще? Украина со Словакией не пересекается сильно на рынках или других важных вещах в ЕС, поэтому они вряд ли смогут использовать этот механизм, чтобы затормозить Украину, но все равно Братислава может попить крови Киева, как высказывается эксперт.

"Единственный, так сказать, рычаг, который есть у Словакии — решение о вступлении в ЕС принимается всеми странами. То есть если одна страна не поддерживает, страна не вступает в ЕС. Но я думаю, что к тому времени, когда за Украину будут голосовать страны ЕС по интеграции, Фицо уже не будет у власти. Поэтому эти заявления — больше попытки пошантажировать и выбить себе преференции. Я не удивлюсь, если он пойдет в Еврокомиссию с просьбой о льготах, мол, "с Украиной не получилось, но помогите мне", — продолжает Рейтерович.

Угрозы Фицо Украине — пример для других стран?

Теоретически, после прекращения Киевом транзита российского газа, к угрозам или шантажу могли бы прибегнуть такие страны как Венгрия или Австрия, но в отличие от Словакии, они были готовы к такому сценарию и восприняли решение Украины серьезно.

"Эти страны сделали заявление, что Украина их предупредила и вопросов к такому решению нет. Здесь суть в другом: если бы Европейская комиссия обратилась к Киеву и сказала, что мы обязаны обеспечить транзит газа, мы бы попали в сложную ситуацию, но Еврокомиссия не сделала такого заявления. Она сказала, что это нормальная история, Украина имеет право на прекращение транзита российского газа, соглашение завершилось в 2024 году. Но Фицо думал, что Украина не пойдет на такой шаг, да и Еврокомиссия поддержит Словакию, но он просчитался", — считает политолог.

По словам Игоря Рейтеровича, пока все эти угрозы премьер-министра Словакии напоминают поговорку: "чтобы позлить маму, я не надену шапку и отморожу уши".

Ранее Фокус рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что заявления словацкого премьера Роберта Фицо об уменьшении поставок электроэнергии является "вторым энергетическим фронтом", который власти в Братиславе открыли по указанию лидера РФ Владимира Путина.

Напомним, в начале лета в Украине ожидается значительное повышение тарифов на электроэнергию для населения. Стоимость может увеличиться с текущих 4,32 грн до 6,7 грн за 1 кВт-ч.