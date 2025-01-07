Словакия угрожает прекратить поставки электроэнергии в Украину: в Польше нашли решение

По словам министра климата и окружающей среды Польши, страна может увеличить продажи электроэнергии, однако Украина должна попросить об этом.

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Польша готова поставлять Украине больше электроэнергии в случае выполнения угроз Словакией о прекращении резервных поставок электроэнергии. Об этом заявила министр климата и окружающей среды Польши Паулина Хенниг-Клоска, пишет Reuters.

Страна сможет увеличить продажи электроэнергии в Украину. Однако это возможно в случае, если Украина об этом попросит.

"Наш оператор готов, вопрос лишь в том, захочет ли Украина его использовать, или будет вынуждена это сделать. Поведение Фицо направлено против Европы", — добавила она.

Отметим, что Украина в целом импортирует электроэнергию из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы. Общий объем — 10 231 МВт-ч, максимальная мощность в отдельные часы — до 1 140 МВт.

Угрозы Словакии прекратить поставки электроэнергии: что известно

Напомним, 27 декабря 2024 года стало известно об обещании премьер-министра Словакии Роберта Фицо прекратить резервные поставки электроэнергии в Украину в случае отказа Киева продолжать транзит российского газа в Центральную Европу. Тогда чиновник отметил, что прекращение поставок российского газа окажет значительное влияние на экономику Европы.

Позже директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что заявление Роберта Фицо о прекращении поставок электроэнергии Украине в случае непродления транзита 1 января 2025 года не будет иметь влияния на работу энергосистемы Украины. Такое обещание словацкого премьера "реально не несет" серьезных угроз для прерывания электроснабжения Украины.